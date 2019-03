Les premiers résultats des foncières résidentielles allemandes ont confirmé qu’elles continuent de délivrer les meilleurs taux de croissance organique du secteur, à un niveau supérieur à 4% et des hausses toujours solides de valeurs (13% pour Vonovia et plus de 10% pour TAG Immobilien), en contrepartie, il est vrai, de programmes d’investissements alourdis.

Malgré un taux d’effort qui devient élevé à Berlin (plus de 30% du revenu disponible des ménages) et suscite sans surprise des réactions négatives de la part des locataires (plus de 80% de la population n’est pas propriétaire dans la capitale allemande), la réserve de croissance future demeure largement intacte à nos yeux compte tenu des éléments suivants :

1I La croissance démographique dans les grandes villes Outre-Rhin demeure forte (+6,9% par an à Francfort/Main depuis 2013) de même que le déséquilibre entre l’offre et la demande (1/1,69 à Berlin) ;

2I Le mécanisme de hausse des loyers est lié à la croissance des valeurs de marché et aux investissements d’amélioration avec des limitations à la hausse comme à Paris… mais la différence réside initialement dans la qualité et le taux de vacance des immeubles (souvent de grands ensembles standardisés et peu modernisés depuis les années 50 Outre-Rhin) et dans le niveau absolu des loyers (11,6€ /m2 en moyenne à Berlin vs 32€ /m2 à Paris) comme des prix (4 000€/ m2 en moyenne sur le Prime résidentiel berlinois vs 10 000€ /m2 à Paris avec une progression dans les deux cas de 50% sur les dix dernières années). À signaler que l’absence dans la pratique d’indexation des baux sur la hausse des prix est compensée Outre-Rhin par la référence à un indice d’évolution des prix de marché dans la zone de chalandise de l’appartement concerné ;

3I Les services annexes aux locataires (qui atteignent 9% de la marge d’EBITDA pour Vonovia, la principale foncière allemande dans ce domaine avec 400 000 logements en portefeuille) qui recouvrent des offres de chauffage, connexion internet, services d’aide à la personne, transport partagé ;

4I La densification des ensembles d’immeubles qui se traduit par le montage de nouveaux immeubles (à bas coût en utilisant la technique des blocs préassemblés), le plus souvent par réduction de la taille des parkings ;

5I Une réserve globale de croissance externe (les foncières cotées ne représentent que 4% du parc résidentiel en Allemagne).