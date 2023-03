Selon Paulina Roszkowska, chargée de recherche en finance à la Bayes Business School :

« L’évolution progressive du secteur bancaire est préoccupante. Elle met en évidence un changement plus important qui est en train de se produire dans l’espace bancaire, notamment en Europe et aux États-Unis.

L’acquisition de la branche britannique de SVB par HSBC s’est traduite par une exposition immédiate au secteur technologique. Il en ira de même pour l’acheteur potentiel de SVB. Si une banque en difficulté risque d’être rachetée, l’acquéreur prendra très probablement des mesures de restructuration immédiates, telles que la réduction des coûts, la fermeture d’agences, le licenciement de personnel et la fusion de certaines fonctions et de certains actifs dans sa structure existante.

Cependant, il obtiendrait également une base de clientèle décente et quelques actifs intéressants, qui sont aujourd’hui souvent liés à l’aspect technologique des activités des banques : banque numérique, solutions technologiques de gestion de patrimoine, etc. Tout cela dans le but de devenir plus efficace et plus compétitif.

Plus généralement, le grand devient plus grand en profitant d’une crise. Ce sont les premières étapes d’une consolidation toujours plus poussée du secteur bancaire.

Mais cette fois ci, ce sont les clients qui sont le moteur du changement, car la ruée sur les banques américaine qui a commencé récemment visait précisément à retirer de l’argent de la SVB et d’autres banques de taille moyenne pour protéger leurs dépôts en les plaçant dans les plus grandes banques. Sans l’intervention immédiate de Janet Yellen qui a su calmer les esprits et, avec d’autres régulateurs, garantir la valeur totale de tous les dépôts, nous aurions assisté à un transfert massif de fonds vers les banques de premier plan, laissant les petites banques concurrentes sur le carreau.

J’espère qu’une telle assurance fonctionnera sur le long terme long terme afin de permettre le maintien de la concurrence dans le secteur bancaire. Cependant, la fluctuation est susceptible d’avoir un impact sur les services financiers - avec la fintech comme secteur à surveiller.

Cette dernière est le nouvel acteur de l’espace des services financiers. Après la crise des prêts hypothécaires à risque, qui a précipité la crise financière de 2008, le rendement des capitaux propres des dix premières banques mondiales est passé de 15 à 20 % à moins de 10 %, dix ans plus tard.

Il n’y a pas eu de reprise en douceur, car de plus en plus d’entreprises fintech ont commencé à fournir les mêmes services et fonctionnalités de manière plus efficace, à moindre coût. Cette nouvelle pression concurrentielle affectera en premier lieu les banques de taille moyenne qui pourraient ne pas être en mesure de survivre compte tenu de leurs structures traditionnelles, de leurs modèles d’entreprise souvent archaïques et des exigences réglementaires obligatoires. Si c’est le cas, il faut s’attendre à une augmentation des frais imposée par le nouveau "G7" des plus grandes banques privées mondiales ».