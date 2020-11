Gestion de Patrimoine

Pour répondre à la demande croissante de ses clients, ING enrichit sa gamme de supports en unités de compte pour le contrat d’assurance-vie ING Direct Vie libellé en euros et/ou unités de compte avec une trentaine de fonds labellisés ISR, représentant désormais plus de 50% des supports en unités de compte proposés. Le label ISR a été créé et soutenu par le ministère des Finances avec pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsables pour les épargnants en France et en Europe.

Les nouveaux supports en unités de compte ISR proposés avec l’offre ING Direct Vie

Avec l’enrichissement de la gamme ISR, les clients d’ING Direct Vie peuvent désormais investir dans 73 supports en unités de compte dont 40 sont labellisés ISR soit 53% de la sélection. Ces nouveaux supports en unités de compte comprennent :

des fonds d’actions, d’obligations et diversifiés, pour permettre aux clients d’investir dans des entreprises françaises, européennes et internationales fortement engagées en matière de développement durable

des fonds thématiques et à impact pour permettre d’investir dans des entreprises ou holdings fortement engagées dans une thématique précise. Par exemple les énergies vertes avec Pictet Clean Energy ou les bien les « trajectoires durables » avec Ecofi Trajectoires durables.

« Nous sommes très fiers de l’enrichissement de notre gamme de fonds ISR dans le cadre de l’offre ING Direct Vie qui permet à nos clients d’investir pour plus d’impact positif dans la société. Depuis que nous avons lancé cette gamme en 2019, 20% des versements sur des unités de comptes sont en moyenne investis dans des fonds ISR. Nous espérons que cette part sera de plus de 50% d’ici fin 2021. » déclare Frédéric Niel, Directeur de la banque en ligne chez ING en France.

« En offrant un univers d’investissement ISR élargi, le contrat d’assurance vie ING Direct Vie demeure l’une des offres les plus attractives sur le marché, en parfaite adéquation avec les enjeux actuels de l’épargne en France. Il permet de donner du sens à son épargne tout en jouant un rôle plus responsable et actif dans l’économie de demain. Generali est ravi de pouvoir accompagner ING dans la mise en place de solutions innovantes d’assurance vie qui concilient recherche de performance et investissement en ligne avec ses convictions, ses valeurs et ses idées. » déclare Corentin Favennec, Directeur des Partenariats Banques, Generali France.

Dès la fin d’année, ce sont également 50% des encours des 4 mandats de gestion, conseillés par Rothschild & Compagnie Gestion, qui seront investis dans des fonds ISR. A horizon 2021, l’intégralité des supports en unités de compte des mandats seront 100% investis dans des fonds labellisés ISR.