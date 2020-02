Investment Banking

La finalisation de cette transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2020.

Nexus propose des solutions sécurisées qui simplifient l’émission, la gestion et l’utilisation d’une identité fiable destinée aux personnes et aux objets. Ses solutions souples, automatisées et maitrisées permettent la gestion du cycle de vie complet des identités physiques et numériques, pour les personnes et les objets. Parmi ces solutions figurent une puissante plateforme PKI (Public Key Infrastructure), un CMS (Card Management System), des applications d’identité mobiles et de bureau (middleware) et une passerelle d’accès numérique.

Grâce à l’acquisition de Nexus, IN Groupe insuffle un nouvel élan à sa croissance et réaffirme son ambition stratégique : devenir un acteur de référence de l’identité et des services numériques sécurisés en Europe. L’intégration de ces nouvelles solutions d’identité numérique permettra au Groupe de proposer à ses clients français, européens et internationaux un éventail d’offres différenciées qui reposent sur des technologies de pointe. L’ensemble de ces technologies permettra à IN Groupe de fournir à l’Etat, aux gouvernements et aux entreprises des services toujours plus sécurisés, fiables et compétitifs.

IN Groupe confirme son rôle de leader européen pour opérer la transition de l’identité physique à l’identité numérique

Depuis 10 ans, IN Groupe a démontré sa capacité unique à transformer son activité, dans un contexte où le secteur de l’identité a connu des changements considérables sous l’impulsion de la révolution numérique. Aujourd’hui, l’acquisition de Nexus marque une nouvelle étape dans la consolidation du potentiel technologique d’IN Groupe, après celle de SURYS en décembre 2019.

En effet, l’acquisition de Nexus confère à IN Groupe, opérateur public dans le domaine de l’identité, la capacité de mener la transition de l’identité physique vers l’identité numérique au sein de l’environnement réglementaire européen (règlements e-IDAS, RGPD, etc.).

Enfin, IN Groupe étend ses activités à l’identification et la protection des objets de valeur dans le domaine de l’IoT et de l’identification des objets sur internet, comme les voitures connectées. Nexus est connu comme le leader mondial des services d’identité basés sur des certificats permettant le développement futur des voitures autonomes et des véhicules connectés V2X (vehicule-to-everything). Nexus bénéficiera des compétences mondialement reconnues d’IN Groupe et cette acquisition ouvrira également de nouvelles opportunités commerciales grâce à la complémentarité de leurs clients internationaux.

Didier Trutt, Président Directeur Général d’IN Groupe, a déclaré : « Deux mois après l’intégration de SURYS, l’acquisition de NEXUS complète l’offre d’identité sécurisée proposée par IN Groupe en France, en Europe et dans le monde. Elle nous donne également, en tant qu’opérateur public, la capacité de maîtriser les technologies critiques à l’échelle de l’Europe pour mener à bien le passage de l’identité physique à l’identité numérique. »

Magnus Malmström, Directeur Général de Nexus, a déclaré : « Aujourd’hui est un jour à marquer d’une pierre blanche pour Nexus. Tout comme IN Groupe, nous croyons à l’importance d’offrir aux grandes entreprises et au secteur public des identités numériques sécurisées. Ensemble, nous serons plus forts et nous pourrons mieux accompagner nos clients dans leur transformation numérique sécurisée. »