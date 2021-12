CPR AM est engagé depuis plus de quatre ans dans la construction d’une offre de gestion 100 % responsable et a développé une gamme de solutions dont l’objectif est d’avoir un impact concret et mesurable pour nos investisseurs qu’il soit social ou environnemental. Ses derniers fonds thématiques abordent ainsi le défi alimentaire, la transition énergétique, l’éducation et la réduction des inégalités.

« Nous avons la conviction profonde que la finance peut apporter sa pierre à l’édifice d’une société plus responsable. En concevant des solutions combinant rendement, recherche de profitabilité et impact positif sur la société, nous nous engageons à aider chaque investisseur à faire sa part et à agir pour transformer la société vers un mode de vie plus écologique, responsable et solidaire » indique CPR AM.

Dans un objectif de transparence et afin de rendre l’investissement toujours plus concret, CPR AM publie un rapport annuel d’impact pour chacun de ces fonds.

Education

Food for Generations

Climate Action