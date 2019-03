Gestion de Patrimoine

Ce projet constitue le premier projet immobilier dans lequel est investi le fonds Performance Pierre 4. Avec un objectif de collecte de 20 millions d’euros, ce fonds d’investissement alternatif (FIA), ouvert à la souscription jusqu’au 13 juin, sera prochainement investi sur d’autres projets semblables situés en Ile-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce nouvel investissement est situé à Saint-Witz (Val d’Oise), dans un quartier résidentiel du centre-ville. Proche de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, du centre commercial Aéroville et du Parc Astérix, Saint-Witz est accessible depuis Paris en 20 minutes via le RER D, ce qui en fait l’un des atouts de ce programme. L’opération sera constituée de 33 appartements livrés à un bailleur social du groupe Action Logement.

Ce projet est réalisé en partenariat avec ELGEA, acteur majeur de la construction et de la promotion. ELGEA propose une offre responsable et sociale à destination des primo-accédant, dont les revenus sont souvent trop faibles pour acquérir un bien immobilier aux prix actuels du marché tout en étant exclus des dispositifs de logements sociaux. Son offre s’adresse essentiellement à de jeunes couples désireux de construire une famille tout en travaillant à Paris ou sa périphérie.

« ELGEA est un acteur de l’immobilier profondément attaché à sa dimension sociale. Nos objectifs se rejoignent : donner au plus grand nombre l’accessibilité à la propriété dans le respect de l’environnement » explique Arnaud Monnet, directeur général d’Horizon AM. La construction de ce bâtiment se fera en tenant compte des dernières normes environnementales et de construction. Les travaux seront réalisés en privilégiant des matériaux de qualité et durables, conçus pour réduire les coûts énergétiques.

Un objectif de marge brute de 10% à 15%

Le fonds Performance Pierre 4, qui vise à délivrer pour les investisseurs un rendement annuel de 6% net de frais de gestion, participe au financement de ce projet. Le fonds est ouvert aux souscriptions jusqu’au 13 juin prochain.

Le fonds Performance Pierre 4 participera également dans les prochaines semaines au financement de huit opérations similaires réalisées en partenariat avec ELGEA. Ces programmes de construction de logements neufs et de réhabilitation, tenant compte d’une forte dimension socialement responsable, seront situés en Île-de-France (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d’Oise) et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille, Aix-en-Provence).

Au total, les neufs projets financés par le fonds Performance Pierre 4 permettront la construction de 250 lots pour une surface totale de 14.358 m². 85% des lots ont d’ores et déjà été commercialisés auprès des acheteurs finaux et l’objectif de marge brute pour le fonds se situera entre 10% et 15%.