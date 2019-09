Investment Banking

Seulement 6 mois après sa création en 2018, la jeune pousse française résilie 2M€ de cotisations d’assurance. Dans la foulée, elle lève 2.4M€ auprès notamment de GFC et passe de 2 à 25 salariés pour réinventer la gestion des contrats collectifs santé et prévoyance en garantissant les meilleurs prix et garanties à ses entreprises clientes. D’ici fin 2019, HOGGO proposera de nouvelles offres et nouveaux services aux DRH et ambitionne de dépasser les 20 M€ de cotisations.

C’est lors de la création de sa première start-up qu’Anna Rossin se trouve confrontée à la complexité des démarches pour trouver un contrat d’assurance santé. Quelques années plus tard, alors qu’elle travaille dans le conseil chez A.T.Kearney, elle constate en échangeant avec des DRH et chefs d’entreprises que la gestion des contrats collectifs santé et prévoyance est véritablement un calvaire. « La majorité d’entre eux rencontraient les mêmes problématiques : des processus administratifs lourds, une tarification opaque et difficilement compréhensible sans oublier les aspects réglementaires imposés par les nombreuses conventions collectives ! »

Surfant sur la nouvelle vague des assurtechs françaises, elle s’associe avec Louis Fourrier, passé par Polytechnique et Stanford pour créer HOGGO, une plateforme de courtage permettant aux entreprises de transférer leur contrat collectif en moins de 10 minutes sans frais, avec des processus entièrement digitalisés : résiliation, souscription, affiliation des salariés au meilleur rapport prix / garanties. « Nous souhaitons faciliter la vie des chefs d’entreprises et des DRH. Nous avons développé un algorithme permettant d’analyser plus de 1.500 contrats d’assurance et de proposer les offres les plus pertinentes en fonction du profil des entreprises. Nos clients réalisent en moyenne 20% d’économies et obtiennent 80% de garanties supérieurestout en respectant la conformité sociale propre à leur convention collective. »

Conscient que la protection sociale est un sujet à la fois complexe et administrativement lourd, HOGGO s’est associé aux plus grands réseaux de cabinets d’expertise comptable pour assurer la conformité sociale de leurs entreprises clientes tant d’un point de vue conventionnel qu’au niveau des préconisations de l’URSSAF.

Nouvelles offres, nouveaux services et 20M€ de cotisations transférées d’ici fin 2019

HOGGO s’est fixé pour ambition de transférer plus de 20M€ de cotisations d’ici la fin de l’année avec un mois d’octobre qui s’annonce chargé, les contrats devant être dénoncés au plus tard le 31 octobre 2019 pour une résiliation au 31 décembre. En parallèle, HOGGO continue d’élargir sa gamme de services complémentaires : processus administratifs liés à la réforme 100% santé mise en place au 1er janvier 2020, déclaration de l’index égalité femmes-hommes, BDES ainsi que sa gamme d’offres en partenariat avec les assureurs Axa, Allianz, SwissLife, Malakoff Médéric…