Investment Banking

Depuis 25 ans, CRYOPDP, qui est une filiale d’Air Liquide, fournit des solutions logistiques sous température dirigée aux acteurs de la recherche médicale et des essais cliniques. Basé en France et présent dans 12 pays à travers le monde, le Groupe emploie 250 personnes qui opèrent plus de 500 000 envois sous température contrôlée par an dans plus de 150 pays avec une qualité de premier plan (taux de service supérieur à 99%).

Hivest Capital, en partenariat avec l’équipe de management, a pour ambition de consolider la position actuelle de CRYOPDP pour en faire un acteur majeur du secteur avec un réseau mondial étendu.

Hivest Capital a l’intention de fournir au Groupe les ressources nécessaires afin de répondre aux nouveaux enjeux de la logistique pour les essais cliniques (développement de solutions de référence pour la recherche clinique et les thérapies cellulaires et génétiques, amélioration des services numériques) et d’accélérer son développement à travers une stratégie de croissance externe ciblée.

Cette opération est soumise à l’accord final et définitif entre les parties et sera réalisée dans le cadre des processus sociaux pertinents.