Investment Banking

La série A a été menée par Impulse VC et VentureSouq. Les fonds seront utilisés pour investir davantage dans le développement de la technologie et alimenter la croissance en Europe et en Asie.

Que ce soit au travers d’Airbnb ou du phénomène du co-Living, le logement en tant que service et la « PropTech » ont le vent en poupe. Depuis sa création en 2016, le GuestReady Group a réussi à s’imposer solidement parmi les principales sociétés du secteur immobilier 2.0, gérant plus de 2 000 propriétés à l’aide de son logiciel interne de gestion de propriété.

GuestReady Group, qui comprend GuestReady, BnbLord et Oporto City Flats, est actif dans 14 villes à travers le monde. Le groupe a fait l’actualité avec une série d’acquisitions, dont récemment BnbLord, la première société de gestion d’Airbnb en France et au Portugal.

GuestReady fournit tous les services permettant de transformer une propriété résidentielle vacante en un logement de location haut de gamme, mis à disposition sur des plateformes de location à court terme telles que Airbnb et Booking.com.

Bien plus qu’une simple conciergerie, la société aide les propriétaires à rester en conformité avec les réglementations locales en matière de logement tout en fournissant des services qui dépassent les attentes des invités : GuestReady s’assure que les biens soient entretenus en permanence et génèrent un retour sur investissement optimal.

La série A a été menée par Impulse VC, soutenue par Roman Abramovich, déjà aux commandes de la levée de fonds précédente en 2017, et VentureSouq, basée à Dubaï. En outre, de nombreux investisseurs existants tels que Boost Heroes, Aria Group et 808 Tech Ventures ont accru leurs positions dans GuestReady dans le cadre de cette série A.

Dr. Cornelius (Conny) Boersch, l’un des Business Angels les plus prospères d’Europe et fondateur de Mountain Partners, ainsi que du Fonds Européen d’Investissement (FEI), fait également partie des nouveaux investisseurs.

« Les services technologiques dans le secteur immobilier sont extrêmement porteurs en ce moment. GuestReady, avec l’une des croissances les plus rapides du secteur de la gestion locative à court terme, est sur le point de perturber ce marché. Je suis impatient de soutenir GuestReady dans sa mission de débloquer le vrai potentiel de l’immobilier résidentiel » commente Conny Boersch.

L’équipe de direction de GuestReady a précédemment lancé et développé un certain nombre de sociétés mondialement reconnues. Christian Mischler (président) et Alexander Limpert (PDG) ont tous deux travaillé chez Rocket Internet.

« Nous pouvons nous appuyer sur notre expérience en développement accéléré de sociétés complexes et appliquer les connaissances acquises avec GuestReady. Dans nos marchés locaux, nous avons des équipes ultra compétentes qui apportent l’expertise locale nécessaire afin d’agir le plus rapidement possible tout en restant plus rentables que les autres sociétés active dans notre secteur » indique Christian Mischler, co-fondateur de GuestReady.

Les fonds levés serviront à poursuivre le développement du logiciel interne de gestion immobilière, à accélérer sa croissance organique et à tirer parti des opportunités de fusions et acquisitions existantes. GuestReady continuera également d’investir dans ses marchés locaux afin de renforcer sa position de leader et de développer l’efficacité et la productivité de ses services.