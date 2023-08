Credit Suisse et UBS ont lancé conjointement la 14e édition du Global Wealth Report. Cette étude montre que, mesurée en dollars nominaux actuels, la fortune privée nette totale a chuté de 11 300 milliards de dollars (-2,4%), pour atteindre 454 400 milliards de dollars fin 2022. La richesse par adulte a également reculé de 3198 dollars (-3,6%), atteignant 84 718 dollars par adulte.

Une grande partie de cette baisse provient de l’appréciation du dollar américain par rapport à de nombreuses autres monnaies. Les placements financiers ont le plus contribué à la baisse de la fortune en 2022, tandis que les placements non financiers (principalement immobiliers) ont résisté, malgré la hausse rapide des taux d’intérêt.

Thèmes régionaux et démographiques :

Sur le plan régional, l’étude montre que la perte de richesse mondiale s’est fortement concentrée dans les régions plus riches telles que l’Amérique du Nord et l’Europe, qui ont perdu 10 900 milliards de dollars à elles deux.

La région Asie-Pacifique (APAC) a enregistré des pertes de 2100 milliards de dollars.

L’Amérique latine est l’exception avec une augmentation de la richesse totale de 2400 milliards de dollars, aidée par une appréciation moyenne de 6% de la monnaie par rapport au dollar américain.

Les Etats-Unis figurent en tête de la liste des pertes sur le marché en 2022, suivis du Japon, de la Chine, du Canada et de l’Australie.

A l’inverse, les augmentations de richesse les plus importantes ont été enregistrées pour la Russie, pour le Mexique, pour l’Inde et pour le Brésil.

En termes de richesse par adulte, la Suisse reste en tête de liste, suivie des Etats-Unis, de la RAS (Région administrative spéciale) de Hong Kong, de l’Australie et du Danemark, malgré des réductions importantes de la richesse moyenne par rapport à 2021.

Le classement des marchés par richesse médiane place la Belgique en tête, suivie par l’Australie, la RAS de Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et le Danemark.

En termes de démographie, la génération X et la génération Y ont continué à s’en sortir relativement bien en 2022 aux Etats-Unis et au Canada, mais elles n’ont pas été épargnées par la réduction globale de la richesse. Selon une répartition par race, les Caucasiens non hispaniques vivant aux Etats-Unis ont vu leur richesse diminuer en 2022, tandis que les Afro-Américains ont été presque épargnés par le renversement de tendance. En revanche, les Hispaniques détiennent plus d’actifs immobiliers que de placements financiers, c’est pourquoi ils ont enregistré une croissance de 9,5% en 2022.

Réduction des inégalités de richesse

Parallèlement à la baisse de la richesse globale, les inégalités globales de richesse ont également chuté en 2022, la part de la richesse des 1% les plus riches du monde chutant à 44,5%. Le nombre de millionnaires en dollar dans le monde a chuté de 3,5 millions en 2022, pour atteindre 59,4 millions. Toutefois, ce chiffre ne tient pas compte des 4,4 millions de « millionnaires de l’inflation » qui ne seraient plus éligibles si le seuil des millionnaires avait été adapté à l’inflation en 2022.

La richesse médiane mondiale, sans doute un indicateur plus significatif de la situation d’une personne type, a en fait augmenté de 3% en 2022, contrairement à la baisse de 3,6% de la richesse par adulte. Pour le monde dans son ensemble, la richesse médiane a été multipliée par cinq au cours de ce siècle, soit environ le double du rythme de la richesse par adulte, en grande partie en raison de la croissance rapide de la richesse en Chine.

Des perspectives plus favorables

Selon les projections de l’étude, la richesse mondiale augmentera de 38% ces cinq prochaines années, pour atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici à 2027. La croissance sur les marchés à revenus moyens sera le principal moteur des tendances mondiales. L’étude estime que la fortune par adulte atteindra 110 270 de dollars en 2027 et que le nombre de millionnaires atteindra 86 millions, tandis que le nombre de personnes très fortunées (UHNWI) devrait atteindre 372 000 personnes.

Iqbal Khan, président Global Wealth Management chez UBS, a déclaré : « En tant que plus grand gestionnaire de fortune au monde, nous sommes particulièrement bien placés pour tirer parti des connaissances et des informations de l’ensemble de nos activités de gestion de fortune. Le Global Wealth Report de cette année révèle des informations précieuses sur l’état de notre économie et de notre société, ainsi que sur l’évolution de la signification et du potentiel de la prospérité. Cette analyse approfondie de la fortune des ménages se fonde sur les avoirs estimés de 5,4 milliards d’adultes dans le monde et sur l’ensemble de la gamme de la richesse. Elle se penche sur les tendances futures, nous aidant à définir les attentes, à comprendre la nature en constante évolution de la création de richesse et à mieux concevoir le pouvoir de la richesse pour en faire largement bénéficier notre société. »

Anthony Shorrocks, économiste et auteur de l’étude, a expliqué : « Une grande partie de la baisse de la richesse en 2022 est imputable à une inflation élevée et à l’appréciation du dollar américain par rapport à de nombreuses autres monnaies. Si les taux de change étaient restés constants aux taux de 2021, la fortune totale aurait augmenté de 3,4% et la fortune par adulte de 2,2% en 2022. Il s’agit toujours de l’augmentation la plus lente de la richesse à taux de change constants depuis 2008. Maintenir la constance des taux de change mais tenir compte des effets de l’inflation entraîne une perte de richesse réelle de -2,6% en 2022. De même, les placements financiers ont le plus contribué à la baisse de la fortune, tandis que les placements non financiers (principalement immobiliers) ont résisté, malgré la hausse rapide des taux d’intérêt. Mais les contributions relatives des placements financiers et non financiers pourraient s’inverser en 2023 si les prix de l’immobilier baissent en réponse à la hausse des taux d’intérêt ».

Nannette Hechler-Fayd’herbe, Chief Investment Officer pour la région EMEA et Global Head of Economics & Research chez Credit Suisse, a ajouté : « L’évolution de la fortune s’est révélée solide durant la période du Covid-19 et elle a progressé à un rythme record en 2021. Mais l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la dépréciation de la monnaie ont entraîné un renversement en 2022. Ces cinq prochaines années, nous nous attendons à ce que la richesse mondiale augmente de 38% pour atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici à 2027, la richesse par adulte devant augmenter de 30% pour atteindre 110 270 de dollars. Nous nous attendons également à ce que le nombre de millionnaires augmente sensiblement ces cinq prochaines années pour atteindre 86 millions, tandis que le nombre d’UHNWI passera à 372 000 ».