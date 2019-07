Au deuxième trimestre 2019, les fonds levés par les introductions en bourse (Initial Public Offering, IPO) dans le monde ont très légèrement augmenté alors que le nombre de transactions a diminué de 14 %. C’est ce que révèle le dernier rapport « Global IPO Watch » du cabinet de conseil et d’audit PwC.

Au total, 280 IPO ont permis de lever 62,6 milliards de dollars, contre 325 IPO pour 62,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2018.

La région EMEA est à la traîne, avec 19% % (15,3 milliards de dollars) des fonds levés par IPO contre 53% de fonds levés (43,4 milliards de dollars) sur le continent américain. Nexi, groupe italien (2,3 milliards de fonds levés) s’impose comme plus grosse IPO dans la région EMEA.

Des disparités continentales significatives

Les experts ont analysé la répartition géographique de l’activité des IPO au deuxième trimestre 2019. Le continent américain prend la première place en termes de valeur (53 % des fonds levés, soit 43,4 milliards de dollars), tandis que l’Asie-Pacifique domine en nombre de transactions (31 % des transactions, soit 86 opérations). L’Asie-Pacifique représente 28 % (23,4 milliards de dollars) des fonds levés, mais 58 % (265 opérations) du nombre d’IPO. La région EMEA est à la traîne, avec 19 % (15,3 milliards de dollars) des fonds levés par IPO et 14 % (63 opérations) du nombre de transactions ce trimestre.

Ce trimestre, les deux IPO les plus importantes dans la région EMEA ont été réalisées par des organismes de paiement. Avec 2,3 milliards de dollars de fonds levés à la bourse de Milan en avril, Nexi arrive en tête. Suivent Network International avec 1,6 milliard de dollars de fonds levés à la bourse de Londres en avril et Traton, la division poids lourds de Volkswagen, qui a levé 1,5 milliard de dollars à la bourse de Francfort en juin dernier.

Les trois économies régionales disposent chacune d’un solide portefeuille de candidats à l’IPO qui pourrait faire grimper les niveaux d’activité au second semestre 2019. C’est particulièrement évident sur le continent américain, où un certain nombre de « licornes » de grande valeur pourraient rejoindre Uber Technologies (plus de 8 milliards de dollars levés en mai à la bourse de New York), Avantor et Lyft sur les marchés publics cette année. Dans les deux autres régions, les experts PwC s’attendent à quelques transactions géantes au cours des prochains mois. Par exemple, AB Inbev cherche à lever jusqu’à 9,8 milliards de dollars avec le projet d’introduction à la bourse de Hong Kong de ses activités en Asie-Pacifique. De plus,120 entreprises ont déjà soumis leur demande d’introduction au Science and Technology Innovation Board lancé en mars dernier en Chine.

ZOOM sur la France "Au cours du premier semestre 2019, les IPO sur les marchés financiers français se sont inscrits dans le mouvement de repli constaté au niveau européen à la fois en termes de volumes et de montants levés. Les marchés financiers restent toutefois bien orientés en Europe et de belles sociétés préparent leur IPO sur Euronext à Paris pour le second semestre 2019. Ces opérations pourraient réouvrir le marché de l’Equity" au quatrième trimestre 2019 si le contexte macro-économique reste inchangé", explique Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC

Plusieurs risques sont susceptibles de perturber le marché, notamment une nouvelle étape dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l’intensification du conflit entre les États-Unis et l’Iran, et un Brexit sans accord. Cependant, il est toujours possible de réaliser des IPO pour les belles sociétés, même dans un contexte de volatilité accrue.

Les secteurs porteurs pour les IPO

Le rapport révèle que les services aux consommateurs ont levé le plus de fonds au deuxième semestre 2019 (20,6 milliards de dollars via 73 IPO) soutenus notamment par les IPO d’Uber Technologies et Lyft mentionnées plus haut.

Les services financiers occupent la deuxième place avec 18,4 milliards de dollars de fonds levés via 104 transactions. Quant à l’industrie, elle se classe à la troisième place avec 14,6 milliards de dollars de fonds levés via 90 IPO.