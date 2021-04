Gestion de Patrimoine

De nombreux Français ont fait le choix de partir vivre à l’étranger. En 10 ans, le nombre d’expatriés a augmenté de 35% avec, en moyenne, une hausse de 3% par an.

Souvent, après leurs départs, les expatriés sont confrontés à la complexité de leur situation de non-résidents à l’étranger. Les questions civiles, fiscales, d’épargne et la gestion de leur patrimoine sont les problématiques le plus souvent rencontrées. Comment remédier à ce manque d’informations pour ces Français qui ne résident plus en France ?

De plus en plus de Français s’expatrient à l’étranger

Depuis quelques années, le nombre de Français s’installant à l’étranger augmente progressivement. Quelles en sont les raisons ? Contrairement aux idées reçues, la principale raison n’est pas liée à des questions fiscales mais professionnelles. En effet, les Français prennent la décision de partir pour trouver un meilleur poste, pour avoir un meilleur niveau de vie ou, encore, pour vivre une aventure. Aujourd’hui, les destinations les plus plébiscitées par les Français sont Dubaï, le Portugal ou encore l’Amérique du Nord.

Vivre à l’étranger offre également de nombreux avantages comme le dépaysement, le voyage avec la découverte d’un nouveau pays et d’une nouvelle culture. Les expatriés parlent également couramment des langues étrangères, ce qui se révèle être une compétence non négligeable aujourd’hui.

L’expatriation dans la plupart des cas n’est pas définitive. Les jeunes expatriés partent pour leurs études, pour se perfectionner dans une langue et reviennent ensuite en France. Pour d’autres profils, elle revêt un caractère de poly-expatriation pour des raisons professionnelles, avec toujours un attachement très fort à la France et l’envie de revenir à terme.

Quel accompagnement proposé aux expatriés ?

Il est important que les Français qui décident de partir vivre à l’étranger définitivement ou non soient accompagnés dans leurs démarches. De nombreux expatriés sont mal ou pas conseillés à l’approche de leur départ et se rendent compte trop tard de certaines conséquences.

En effet, partir vivre à l’étranger peut altérer le régime matrimonial choisi en France et avoir des conséquences lors de la succession. Pour les expatriés, il est essentiel de connaître les fonctionnements des conventions bilatérales et les lois du pays accueillant vis-à-vis de la France. Ils ont également besoin d’être conseillés sur leurs placements financiers ou immobiliers.

Une start-up lyonnaise qui conseille les expatriés partout dans le monde

La start-up lyonnaise ritchee, lancée en ligne en 2021 par Christèle Biganzoli et Thierry Renard, accompagne les Français en donnant des conseils en gestion de patrimoine international.

ritchee concentre une partie de son activité sur l’accompagnement des Français à l’étranger (Asie, Europe, USA) et notamment des dirigeants et managers d’entreprise expatriés. Les fondateurs conseillent sur les sujets tels que : la gestion de patrimoine, la fiscalité, les investissements financiers ou encore le régime matrimonial et la succession.

ritchee a notamment développé le premier bilan patrimonial gratuit et digital intégrant les problématiques patrimoniales liées au statut d’expatrié.