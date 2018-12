Ce nouveau rapport, « Technology Predictions 2019 », prédit notamment que Amazon va s’accaparer une part importante du marché ad-tech, détenu jusque-là par Google et Facebook. Preuve en est, cette année, Amazon est devenu la troisième plus grande plateforme aux États-Unis en termes de publicité digitale, avec 4,6 milliards de dollars dépensés sur Amazon par les annonceurs. Sa part des budgets en ad-tech passera de 4% cette année à 7% d’ici 2020.

2019 sera également l’année où Apple et Google perdront du terrain dans le domaine de la distribution d’applications. En effet, des acteurs comme Netflix ou encore Spotify n’utiliseront plus l’App Store ou Google Play au profit de leur propre plateforme. 2019 risque donc de montrer un intérêt plus accru par les développeurs pour des solutions alternatives.

Les banques numériques vont prospérer en 2019 grâce notamment à des investissements plus importants, une meilleure réglementation et de nouvelles innovations leur permettant de s’octroyer une plus grande part des services bancaires dédiés aux consommateurs. La croissance des solutions fintech innovantes, qui défient les banques traditionnelles, sera alimentée par une croissance rapide des startups. Cette dernière sera nourrie au travers des VCs souhaitant investir dans les fintech et par la demande croissante des millennials – 91% d’entre eux préfèrent les banques numériques aux banques physiques.

Cette nouvelle édition 2019 met également en avant de nouvelles tendances :

Les abonnements payants vont éclipser la publicité – Alors que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation abusive de leurs données et la qualité du contenu proposé, les services d’abonnement payant constituent une alternative crédible. De ce fait, la croissance du marché de la publicité numérique devrait ralentir et passer de 17,7% en 2018 à 8,6% en 2022.

L’intelligence artificielle, un apport technologique significatif – L’IA devrait avoir un impact positif considérable sur les conditions de travail et la flexibilité des horaires. Avec 31% d’entreprises devant intégrer de l’IA au cours des prochaines années, l’intelligence artificielle réduira le besoin pour les humains d’assumer des tâches fastidieuses améliorant la qualité de travail des employés.

La technologie au service des RH – L’IA et le machine learning accompagnent de plus en plus les départements des ressources humaines aussi pour les évaluations de performance que pour atteindre une meilleure diversité dans les recrutements. Cette utilisation de la tech dans les RH a généré une augmentation significative des fusions et acquisitions dans ce secteur passant de 55 en 2015 à 76 en 2018, avec des valorisations moyennes augmentant de 28 millions de dollars en 2015 à 300 millions en 2018. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Les technologies du retail deviennent plus intelligentes - La technologie est en train de remodeler radicalement le secteur de la vente au détail. Malgré la montée du e-commerce, le retail traditionnel représente toujours 88% des achats au détail dans le monde. Une nouvelle ère du retail va voir le jour en 2019 notamment au travers d’innovations et de changements dans l’expérience du retail physique (ex : chatbots IA, élimination des caisses…).

Accélération dans le « dernier kilomètre » va devenir une réalité – 56% des millennials consommant en ligne s’attendent à ce que l’envoi dans la journée soit une option, mais la livraison au dernier kilomètre représente 53% du coût total du transport. Pour satisfaire le client, les retailers se tournent vers l’innovation pour préserver leurs marges et accélérer les délais de livraison.

L’essor des cryptomonnaies – Le Bitcoin a certainement connu des hauts et des bas dont une implosion en 2018 après avoir atteint une capitalisation boursière de plus de 800 milliards de dollars. Mais comme les institutions financières traditionnelles augmentent leur investissement dans la Blockchain, 2019 devrait être enfin l’année du transfert du capital institutionnel vers les cryptomonnaies.

Les femmes vont remodeler le secteur de la tech – Les fondatrices et cadres dirigeantes vont mettre à l’honneur les femmes dans la tech en améliorant l’accès au mentorat, au financement, à l’écosystème business et aux opportunités d’emploi.

« Ce nouveau rapport révèle que les nouveaux arrivants du secteur tech vont radicalement réorganiser des écosystèmes depuis longtemps dominés par seulement un ou deux acteurs clés. Ces nouvelles technologies sont nécessaires à bien des égards : elle permet de mettre en compétition des acteurs d’un même marché facilitant ainsi renouveau et innovation. » affirme Guillaume Bonneton, Partner France chez GP Bullhound. « In fine, ces améliorations apportent de meilleures solutions aux consommateurs et favorisent le développement. »