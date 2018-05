Au total, le segment des foncières cotées est en hausse de +1,3% depuis le début de l’année, attestant de sa grande résilience.

En termes de performance relative, alors que les deux derniers mois ont été marqués par la surperformance du résidentiel allemand et de l’Espagne, ce sont les valeurs considérées comme Value à l’image de Wereldhave ou de Mercialys qui se sont reprises après leur très mauvais parcours des derniers mois. Nous pensons que cette tendance n’est pas durable et que la décote associée aux titres Value est le plus souvent justifiée.

Nous avons cependant tiré parti des hausses de WDP, Argan et Segro, trois sociétés spécialistes de la logistique et d’Interxion, une foncière de Data Centers avec une exposition géographique strictement européenne.

L’annonce de l’offre publique d’échange de Beni Stabili par la Foncière des Régions nous a conduit à arbitrer notre position au bénéfice de cette dernière. Par ailleurs, nous avons réduit notre position dans Hammerson après la suspension de l’offre sur Intu.

La perspective d’une lente remontée des taux en Europe reste inchangée. Les marchés vont se préoccuper plus que de raison de décortiquer la sémantique employée par les banquiers centraux. Ces derniers pourraient apporter un peu plus de volatilité, créant des opportunités de surperformance, sur les marchés. Sur le plan fondamental, le niveau de la prime de risque offerte par l’immobilier et la généralisation des hausses de loyers sous l’effet d’une croissance soutenue, avec l’indexation comme moteur de croissance, devraient soutenir le secteur dans les mois à venir.