Investment Banking

Conçu par Seine Design, le spécialiste de l’architecture fluviale, Fluctuart accueillera des expositions, projections, concerts, tables rondes, conférences, ateliers enfants ainsi qu’une librairie. À l’image de son mouvement, Fluctuart se veut un véritable lieu de vie gratuit et ouvert à tous, toute l’année.

Ce projet est porté par trois associés aux profils complémentaires : Géraud Boursin (associé fondateur de la péniche Le Marcounet), Nicolas Laugero Lasserre (directeur de l’école des métiers de la culture et du marché de l’art l’ICART) et Eric Philippon (ancien directeur général de la société de gestion 123IM). La construction de Fluctuart sur une barge de 1000 m2 a nécessité un investissement de plus de 4 millions d’euros. Les associés fondateurs sont accompagnés par Bpifrance et Apicap, tous deux actionnaires minoritaires. Un financement complémentaire a été accordé par BNP Paribas et Banque Populaire Rives de Paris.

« Fluctuart s’inscrit au coeur de l’ambition de Réinventer la Seine : reconquérir le fleuve ! Ce projet illustre les promesses d’une ville plus ouverte, plus artistique, plus audacieuse : le canal privilégié de la vie culturelle de demain. » explique Géraud Boursin, président fondateur Fluctuart.

« Fluctuart est un lieu à l’image de ses artistes. Créatif, ouvert au monde, engagé et dans son époque. Pour la première fois en France, artistes, amateurs et passionnés d’art urbain, street art, post-graffiti et cultures urbaines, se retrouveront dans un centre d’art dédié à ce mouvement. Les ambitions de Fluctuart se présentent sur 3 axes : les artistes, le public et le rayonnement de l’art urbain en France et à l’international. » analyse Nicolas Laugero Lasserre, associé & directeur Fluctuart.

« Notre objectif est d’offrir à l’art urbain un lieu pluri-disciplinaire, central, et festif avec une vue panoramique sur la Seine : un lieu à l’image de son mouvement en perpétuel évolution. Fluctuart s’inscrit aussi dans une démarche eco responsable et appliquera sa charte environnementale à ses partenaires et prestataires. » Eric Philippon, associé Fluctuart.

« Par son offre artistique et gastronomique innovante, Fluctuart est capable d’attirer différents publics, que ce soit pour du loisir ou de l’évènementiel, tout au long de la journée et de l’année. Nous avons été séduits pas l’envergure de l’équipe, capable de déployer le concept à l’international » explique Flavien Tiberghien, directeur d’investissement chez BpiFrance (pôle tourisme et loisirs).

« Toute l’équipe d’Apicap est ravie d’accompagner les dirigeants de Fluctuart dans cette aventure intimement entrepreneuriale. La thématique du street art fait aussi écho à nos propres convictions : repenser en permanence le monde, sous des angles nouveaux, quitte à bousculer l’ordre établi… » indique l’équipe d’APICAP.