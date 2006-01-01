Finary, la plateforme d’investissement en hypercroissance et rentable depuis 2024, annonce une levée de fonds de 25 millions d’euros auprès de Paypal Ventures, avec la participation de LocalGlobe, Hedosophia, Shapers ainsi que de ses investisseurs historiques Y Combinator et Speedinvest. Axel Weber (ancien président de la banque centrale allemande et d’UBS) et Harsh Sinha (CTO de la banque Wise) participent également au tour de table.

Depuis son lancement, Finary totalise 38 millions d’euros levés et ce nouveau tour de table lui permettra d’accélérer sur 5 axes stratégiques :

Lancement de nouveaux produits financiers innovants,

Développement de sa gestion privée Finary One,

Perfectionnement des outils de gestion de patrimoine grâce à l’IA,

Renforcement de sa position sur le marché européen,

Recrutement de plus de 50 talents pour accompagner sa croissance.

Co-fondée en 2021 par Mounir Laggoune, président et auteur du best-seller Investir pour être libre [1], Finary s’est imposée comme l’application de référence pour démocratiser l’investissement et permettre aux français de reprendre le contrôle de leur argent. Grâce à sa plateforme tout-en-un, Finary permet à chacun, quel que soit son niveau de connaissance financière, de centraliser ses investissements, de les optimiser via de l’IA, de se former et d’investir dans des solutions performantes aux frais parmi les plus bas du marché. Avec son approche axée sur la transparence, Finary a déjà transformé durablement la gestion de plus d’un demi-million de Français en quête de liberté financière.

Cette nouvelle phase d’accélération intervient dans un contexte marché en mutation, porté par un changement des usages :

2 000 milliards d’euros sont investis par les Français dans des placements dont le rendement est inférieur à l’inflation [2],

Un système des retraites par répartition déficitaire et régulièrement raboté,

Un transfert de patrimoine historique entre les baby-boomers aux millennials et à la génération Z, avec 450 milliards d’euros par an à l’échelle mondiale d’ici 2030 [3],

87 % de ces héritiers envisagent de changer de conseiller financier d’ici 2030.

« Chez Finary, notre mission est de mettre l’argent au travail afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. En combinant gestion du budget, suivi, investissement dans les meilleures solutions, accompagnement et éducation financière à grande échelle, nous faisons tomber les barrières qui empêchent les européens d’investir. Cette Série B nous donne encore plus de moyens pour accélérer le développement en investissant massivement dans l’IA. Nous sommes très heureux de voir Paypal Ventures, qui est un acteur majeur de la finance, rejoindre notre aventure, et ambitionnons de dépasser les 5 milliards d’euros d’encours d’ici 3 ans » déclare Mounir Laggoune, Président et co-fondateur de Finary.

En phase avec sa stratégie, Finary travaille sur des agents IA uniques ainsi que de nouveaux produits d’épargne : compte-titres ordinaire (CTO), plan d’épargne en actions (PEA) et un plan d’épargne retraite (PER).

« Chez Finary, nous repensons en profondeur la gestion de patrimoine avec une approche axée sur la technologie, la transparence et l’indépendance. Nos utilisateurs sont au cœur de toutes nos actions et notre mission est de leur redonner la maîtrise de leurs finances grâce à une application simple et complète. À mesure que notre application se déploie, notre technologie permettra à des millions d’Européens d’investir avec un service sur-mesure auparavant réservé à une élite. » précise Mounir Laggoune, Président et co-fondateur de Finary.

« Nous sommes très fiers de soutenir Finary et avons été impressionnés par leur approche innovante de la gestion de patrimoine et de l’investissement. Grâce à sa plateforme simple, transparente et accessible, Finary permet aux investisseurs français de reprendre le contrôle de leur épargne et de faire fructifier leur patrimoine en repensant leur stratégie d’investissement. Nous voyons un formidable potentiel de croissance alors que l’entreprise ambitionne de reproduire ce succès à l’échelle européenne. » déclare Alex Bottenbruch Partner chez PayPal Ventures.

La chaîne Youtube de Finary, n°1 sur les finances en France, contribue à démocratiser l’éducation financière et comptabilise plus de 75 millions de vues et 600 000 abonnés. La communauté Finary se retrouve également sur le forum Finary qui est l’un des plus actifs de France dans le domaine de la finance.