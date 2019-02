Marchés des Capitaux

A la suite de la levée des dernières conditions suspensives, l’entrée de Bpifrance et Irdi Soridec Gestion dans le capital de la SIB, la holding familiale qui contrôle le Groupe Bastide à hauteur de 53% (et plus de 2/3 des droits de vote), a été finalisée le 5 mars 2019.

Les nouveaux investisseurs détiennent désormais 26% du capital et des droits de vote de la SIB. Bpifrance Investissement et Irdi Soridec Gestion participeront au Conseil d’Administration du Groupe Bastide, s’inscrivant dans une dynamique de partenariat avec l’équipe dirigeante de la société et les actionnaires familiaux pour soutenir activement sur le long terme ses perspectives de développement en France et à l’international.