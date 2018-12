L’enseigne de gestion de patrimoine leader auprès des professionnels de la santé annonce aujourd’hui son rapprochement avec Magnacarta, 1er réseau français fédérant les professionnels indépendants du conseil patrimonial.

Ce rapprochement renforce encore le leadership de Magnacarta sur le marché des professionnels indépendants portant ainsi ses encours conseillés à plus de 1,6 Mds € et ses effectifs à plus de 80 cabinets adhérents.