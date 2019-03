Marchés des Capitaux

Faurecia annonce qu’il a mandaté Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, (« Billing & Delivery »), Citigroup Global Markets Limited et HSBC Bank plc en tant que Joint Global Coordinators, et Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et MUFG Securities EMEA plc en tant que Joint Bookrunners pour organiser une conférence téléphonique avec des investisseurs le 12 mars 2019 à 11 :30 (Londres) / 12 :30 (Paris).

Faurecia envisage d’émettre des Obligations 2026 pour une taille de référence, en fonction des conditions de marché en vigueur.

L’émission des Obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais (« Bridge loan ») de 500 millions d’euros mis en place afin de financer l’acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition.