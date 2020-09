Une baisse drastique du revenu disponible américain à partir d’octobre est devenue possible. Les négociations entre Démocrates et Républicains sur la prorogation et les montants des assouplissement fiscaux patinent. Nancy Pelosi a récemment réitéré les exigences de la Chambre qu’elle représente et elle ne cédera plus un pouce. A l’approche des élections les plus partisanes de l’histoire moderne du pays, alors que nombre d’électeurs républicains sont opposés au welfare state, il y a peu de chance que le Sénat Républicain cède du terrain. Nombre d’investisseurs craignent un ralentissement de la consommation et les marchés se prennent de vertiges. Mais une falaise fiscale est-elle si dommageable ?

Penchons-nous sur le passé.

En 2012, le Congrès a refusé à Barack Obama la prorogation complète du Tax Relief Act de 2010. L’année 2013 a vu une baisse drastique du revenu disponible des ménages : -6% ! A-t-on assisté à une chute de la consommation ? Non. Contre toute intuition, les ménages ont parfaitement tenu. L’épargne a joué son rôle de stabilisateur.

Bien sûr, diront les pessimistes, ce scénario n’est pas applicable à 2020. Le choc économique est sans précédent, la confiance est fragile et l’emploi incertain. Justement, si, rétorqueront les optimistes, car l’épargne n’a jamais été aussi forte…

The jury is out.

US : Revenu disponible et consommation des ménages (2010 - 2015)