Chiffres et dates clés

Anciennement NPG Wealth Management, OneLife compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance-placement. Spécialiste reconnu dans le milieu de la gestion de patrimoine, OneLife a su s’imposer grâce à une série d’acquisitions réalisées depuis 1991. Le groupe affiche aujourd’hui plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion et emploie 150 spécialistes venant de 20 pays différents.

Un peu d’histoire

1991 : Création de Private Estate Life (PEL)

2006 : Acquisition de PEL par J.C. Flowers & Co

2007 : Création du Groupe NPG Wealth Management (NPG) autour de PEL et Altraplan Luxembourg

2015 : Fusion par absorption d’Altraplan Luxembourg dans PEL

2016 : NPG et PEL deviennent OneLife

Des solutions de gestion personnalisées

OneLife offre à ses clients internationaux des produits pour gérer et transmettre leur patrimoine avec flexibilité, sécurité et efficacité. Cette flexibilité permet notamment de couvrir chaque aspect de la gestion de patrimoine, comme la planification successorale, la protection des actifs, la planification financière de la retraite ou encore la transmission d’entreprise.

Pour ce faire, les experts de OneLife étudient dans leur ensemble la situation financière, fiscale, juridique et familiale de chacun de leurs clients afin de les accompagner dans la recherche de solutions répondant à leurs besoins.

Pourquoi choisir le Luxembourg

Autre avantage de choisir OneLife : son implantation au Luxembourg. En effet, non seulement ce pays est politiquement et financièrement stable, mais il permet également de bénéficier de l’expertise de spécialistes en solutions transfrontalières et portables en cas de mobilité géographique.

Concrètement, en cas d’expatriation dans un autre pays, les clients détenteurs d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois seront assistés pour mettre leur contrat en conformité selon la législation de leur nouveau pays de résidence, afin de continuer à bénéficier de la fiscalité du contrat d’assurance-vie.

Par ailleurs, et avantage non négligeable, les clients bénéficient d’une protection unique en cas de défaillance de la compagnie d’assurance. Le principe de ségrégation des actifs exige que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie soient enregistrées au passif du bilan de la compagnie d’assurance et déposées auprès d’un dépositaire indépendant approuvé par le CAA, l’autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur des assurances. Cette règle garantit la disponibilité des fonds pour les clients de la compagnie avant tous les autres créanciers.

Dans ce cas extrême, leurs avoirs investis dans un contrat d’assurance-vie bénéficient alors d’une garantie illimitée de par la loi luxembourgeoise. C’est ce que l’on appelle le « super privilège ».

On comprend mieux pourquoi ce centre financier de premier plan offre une flexibilité, une expertise internationale et des niveaux de protection uniques pour les investisseurs.