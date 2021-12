Produire plus, mieux et durablement… tel est le défi auquel la planète est confrontée pour nourrir une population toujours grandissante, tout en limitant l’impact environnemental. Certaines données sont éloquentes sur la pression que fait peser la chaîne alimentaire sur la planète. Elle contribue à hauteur de 20 à 30 % des émissions de gaz à effet de serre, l’agriculture représente à elle seule 70 % de la demande en eau et 91 % des emballages en plastique ne sont pas recyclés. Dans le même temps, si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépasserait 840 millions d’ici à 2030.

C’est sur ces enjeux et dans le but de contribuer aux investissements massifs qu’implique la transition vers des modèles plus vertueux que le fonds Food For Generations a été lancé en septembre 2017. Pour ce faire, notre philosophie de l’impact s’intègre à différentes étapes du processus d’investissement, de la définition de l’univers à l’implémentation d’objectifs d’impact dans la gestion du portefeuille.

Nous vous invitons à découvrir dans ce rapport annuel d’impact la démarche complète mise en place pour le fonds Food For Generations et des illustrations concrètes de l’impact généré indirectement par nos investissements et directement par l’engagement mené avec les entreprises.

Table des Matières

1 - Avant-propos

2 - Relever aujourd’hui les enjeux durables de l’alimentation de demain

3 - Notre réponse au défi alimentaire

4 - La matérialité au cœur de notre démarche responsable

5 - Les résultats de notre approche durable

6 - Suivi des indicateurs d’impact

7 - Indicateurs de durabilité au sein du portefeuille

8 - Politique d’engagement, vote et dialogue

9 - Food For Generations : une combinaison d’expertises