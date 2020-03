Incompréhensible, sinon stupide, cette décision que l’on est indiscutablement amené à observer à la lueur de la pression insistante du président D. Trump, risque fort de se retourner contre la FED sous peu. Alors que le pic de l’épidémie en dehors des frontières chinoises pourrait prendre deux ou trois semaines avant d’être confirmé et que les conséquences économiques du Covid-19 sont principalement à venir, que fera la FED pour faire face, le cas échéant, aux mauvaises nouvelles encore à venir ? De quelles marges disposera-t-elle qui pourraient être exercées sans signaler un virage forcé vers une situation de taux zéro, voire négatifs ?

Les marchés apprécierons, mais notre première réaction est assurément très négative. Les bourses se laisseront-elles prendre au piège ? Pas sûr tant la situation devient grotesque. Une chose est sûre, l’or en tirera d’autant plus de bénéfices, quant aux banques américaines, elles risquent d’avoir du mal à digérer la pilule.

Ci-après le communiqué de la FED : « Les fondamentaux de l’économie américaine restent solides. Cependant, le coronavirus présente des risques évolutifs pour l’activité économique. À la lumière de ces risques et pour atteindre ses objectifs maximaux en matière d’emploi et de stabilité des prix, le Federal Open Market Committee a décidé aujourd’hui de réduire de 1/2 à 1 à 1-1 / 4 la fourchette cible du taux des fonds fédéraux. pour cent. Le Comité suit de près l’évolution de la situation et ses implications pour les perspectives économiques et utilisera ses outils et agira de manière appropriée pour soutenir l’économie ».