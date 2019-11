La cotation de la FDJ a démarré ce matin et le titre a ouvert en hausse de plus de 20%. Les échanges sur le titre dépassaient les 5% du capital à 10h30. La progression et les volumes n’ont rien de surprenant pour une première journée de cotation mais cela n’enlève en rien la cherté du prix de l’action et le faible rendement associé à cette action qui avoisine la valorisation d’AirFrance-KLM pour sa première journée de cotation.