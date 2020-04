La responsabilité est un élément clé pour la gestion de portefeuilles chez Evli. Des processus systématiques ont été mis en place en matière de la responsabilité afin de s’assurer qu’elle fasse partie intégrante des opérations d’investissement d’Evli. Le rapport annuel sur l’investissement responsable couvre les principaux thèmes et les mesures concrètes mises en place dans le cadre des investissements responsables d’Evli en 2019.

« En 2019, nous avons approfondi notre système d’investissement pour lutter contre le changement climatique en publiant nos Principles for Climate Change. Ces principes concrétisent notre manière de prendre en compte le changement climatique et ses impacts dans nos investissements. Nous avons également, une fois de plus, obtenu la reconnaissance de nos clients concernant les pratiques d’investissement responsable d’Evli reconnues comme les meilleures de Finlande pour la troisième année consécutive à travers une enquête auprès des investisseurs institutionnels menée par KANTAR Sifo Prospera. Début 2020, la responsabilité a été élevée au rang de domaine stratégique pour Evli, ce qui signifie que l’accent a été mis encore davantage sur le développement de la responsabilité chez Evli », déclare Outi Helenius, Head of Sustainability chez Evli Bank.