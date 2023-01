"L’EUR/USD va probablement franchir l’ère des 1,10 dans les prochaines semaines".

L’euro est à son plus haut niveau depuis avril 2022. L’euro a gagné près de 10 % par rapport au dollar au cours des trois derniers mois. Comment expliquer la situation et à quoi s’attendre ?

Les positionnements extrêmes sont très fréquents sur les marchés financiers, y compris sur le FX. C’est ce qui s’est passé avec le cross EUR/USD depuis le printemps 2022. Au départ, les traders étaient nettement à la baisse sur la devise en raison des paris selon lesquels la zone euro allait tomber dans une profonde récession causée à la fois par la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Finalement, cette prévision était erronée.

La zone euro est plus résistante que prévu. L’Union européenne a réussi à diversifier ses sources d’énergie, en misant notamment sur le Gaz naturel liquéfié des États-Unis, de l’Australie et du Qatar. L’activité économique ralentit dans la plupart des pays. Le consensus du marché prévoit que le PIB de la zone euro sera de 0 % en 2023. Nous pensons que cette prévision est beaucoup trop prudente et que le PIB pourrait atteindre au moins 0,6 % cette année. Des nouvelles économiques meilleures que prévu ont poussé les traders à prendre une position longue sur l’euro.

Cela explique pourquoi le cross EUR/USD a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 en début de semaine. Ajoutez à cela une large faiblesse du dollar américain et les attentes que la BCE resserre sa politique monétaire plus que la FED et vous pouvez parier que l’EUR/USD franchira probablement l’ère des 1,10 dans les semaines à venir.

Pour l’instant, le cross se maintient autour de ses sommets de cycle proches de 1,09. Mais la dynamique est clairement en faveur de l’euro. L’orientation monétaire stricte de la BCE couplée à la résilience relative de la zone euro plaident ouvertement en faveur de l’euro.