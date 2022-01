Les six derniers mois ont vu le taux de chômage américain baisser de 2 points, passant ainsi de 5,9% en juin à 3,9% en décembre. Un tel rythme constitue un record depuis plus de soixante-dix ans, si l’on exclut la période ayant fait suite aux confinements du printemps 2020. Le précédent record avait été établi en 1983 avec une baisse de 1,7 point en six mois, mais à l’époque le taux de chômage dépassait les 10%. Notre analyse

La rapidité de cette baisse confirme une très forte tension sur le marché du travail. Si l’on en juge par la baisse du nombre de personnes percevant des allocations chômage au cours des dernières semaines, le mouvement devrait se poursuivre. En parallèle, les offres d’emplois publiées restent très nombreuses. Dans ce contexte, la pression à la hausse sur les salaires ne risque pas de diminuer.