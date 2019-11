Les permis de construire ont progressé de 5,0% au mois d’octobre pour atteindre un nouveau sommet dans ce cycle, prolongeant un mouvement d’amélioration entamé à l’été 2019. La hausse de ces derniers mois concerne à la fois le logement collectif et le logement individuel, ce dernier, moins volatil, constituant un meilleur indicateur de la tendance que le premier. « Le rebond des permis de construire s’inscrit dans un cadre d’amélioration générale du marché de l’immobilier. En effet, on observe en parallèle un rebond des ventes de maisons et de la confiance des promoteurs.

Le secteur résidentiel semble profiter de la diminution des taux hypothécaires et du ralentissement de la hausse des prix, ces deux éléments redonnant du pouvoir d’achat aux ménages. Cela stimule les ventes et la construction, dans un contexte où le stock de logements à vendre reste bas.

Cette embellie sur le marché de l’immobilier constitue un signal rassurant pour le cycle, une nette tendance baissière sur les permis de construire ayant précédé toutes les récessions à l’exception de celle de 2001. » indiquent les analystes de Lazard Frères Gestion.