Ce mois-ci, la gamme ESG phare de Nordea – la gamme de fonds STARS – célèbre une étape clé : le 3e anniversaire du Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (le « Fonds »). Troisième produit lancé dans la gamme STARS, qui en compte désormais huit, le Fonds a récemment franchi la barre des 400 millions de dollars d’encours sous gestion, signant par ailleurs une solide performance, tant par rapport à son indice de référence qu’à ses concurrents.

NAM, l’un des pionniers en matière d’analyse ESG, s’appuie sur un modèle de notation ESG développé en interne et amélioré au cours des dix dernières années afin d’évaluer chaque société.

Le Fonds intègre pleinement les facteurs ESG dans la construction et la gestion du portefeuille, et investit exclusivement dans des entreprises répondant aux critères de développement durable de NAM. Par ailleurs, le Fonds s’emploie à engager un dialogue constructif et applique une politique d’engagement à l’égard des entreprises afin d’impulser des changements positifs.

Le Fonds doit notamment son succès à la profonde synergie qui existe entre les gérants de portefeuille et les analystes ESG de NAM. L’équipe Fundamental Equities de NAM sélectionne les titres et alloue le capital, tandis que l’équipe d’Investissement Responsable analyse les aspects ESG. « Nos équipes travaillent en étroite collaboration à chaque étape : de l’émergence des idées d’investissement à l’engagement auprès des entreprises, afin d’obtenir une vision à 360° de chaque entreprise, explique Johan Swahn, le gérant du Fonds. Les deux équipes travaillent côte à côte tout au long du processus d’investissement et partagent ainsi de précieuses informations sur les opportunités et les risques potentiels. »

Fort d’une expertise de plus de dix ans dans l’investissement responsable, NAM gère aujourd’hui plus de 46 milliards d’euros d’encours de solutions ESG. La première stratégie STARS a été lancée en 2011. En plus de la stratégie Global Stars Equity, la gamme STARS de Nordea inclut quatre solutions actions (Emerging Stars, European Stars, North American Stars, et Nordic Stars) et trois stratégies obligataires, lancées récemment (Emerging Stars Bond, European Corporate Stars et European High Yield Stars).