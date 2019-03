Ces entreprises consacrent cependant une part croissante de leurs dépenses d’investissement au développement de produits à faible émission de carbone, accompagnant la démarche de transition énergétique engagée vers une économie décarbonée.

Quelles sont les meilleures pratiques du secteur ? En analysant les efforts de ces entreprises se dégage un cadre ambitieux, notamment en matière environnementale :

De nombreuses entreprises s’inscrivent dans une démarche de compatibilité avec un scénario climatique de +2°C, tout en restant profitable et sans nuire à leur capacité de croissance

Les objectifs affichés de réduction de CO2 (scopes 1 et 2 [1]) sont ambitieux et semblent atteignables, accompagnés d’une baisse de l’intensité carbone (unité de production d’hydrocarbures par tonne de CO2 émise) et d’investissements dans les techniques de capture du CO2

Les entreprises affichent une exposition croissante au « mix énergétique » de production d’énergies moins intensives en carbone, telles que le gaz et l’électricité bas carbone

Les meilleurs acteurs de la place sont sortis de l’activité d’exploitation des sables bitumeux

Enfin d’un point de vue gouvernance, la rémunération des dirigeants est de plus en plus indexée sur ces indicateurs environnementaux et climatiques

Aucune des entreprises du secteur ne cumule malheureusement toutes ces pratiques...

Parmi les bons éléments, il est possible de distinguer Total, qui affiche des objectifs de réduction des émissions de GES [2] parmi les plus ambitieux, avec une baisse des émissions de CO2 (scopes 1 et 2) de 46 millions de tonnes (Mt) en 2015 à moins de 40 Mt en 2030, soit une baisse d’au moins 15%.

Royal Dutch Shell de son côté fait partie des leaders sur les investissements dédiés aux énergies vertes, en y allouant environ 6% de ses dépenses d’investissement sur la période 2018-2020.