L’étude « Signaux et Ecrans de fumée » a analysé plus de 50 sociétés chinoises ayant réalisé des opérations significatives, et dans plus de la moitié des cas, elle constate que les actionnaires minoritaires ont été défavorisés – environ un tiers de ces opérations ont été effectuées entre membres apparentés.

Il existe des différences sensibles entre la façon dont les sociétés sont gérées en Chine, par rapport au reste du monde, et ce dernier volet de l’étude a pour objectif d’aider les investisseurs à mieux comprendre la culture d’entreprise chinoise et à se faire une idée des risques, en allant au-delà des chiffres.

Les points importants à retenir sont les suivants :

Le passage rapide de la Chine à un système hybride n’a pas permis le développement d’une politique de réglementation nationale pour atteindre le niveau des standards internationaux.

Le système de cotation national chinois est à la fois coûteux et complexe, aussi certaines sociétés chinoises ont choisi de se coter sur des bourses étrangères.

Bon nombre des sociétés étudiées manquent de transparence dans leur structure d’entreprise, ce qui accroit le risque d’utilisation abusive des fonds des actionnaires.

La culture commerciale chinoise est basée sur une confiance développée par l’intermédiaire de profondes relations commerciales interpersonnelles – ou « guanxi » - plutôt que sur des contrats négociés par écrit entre parties indépendantes.

Les facteurs culturels et réglementaires peuvent conduire à de plus faibles protections pour les actionnaires minoritaires.

Mike Kerley, Directeur Actions Pan-asiatiques ajoute : « Les transactions importantes entre parties liées font partie de la vie des sociétés en Chine et sont courantes dans les secteurs publics et privés. Il est impératif de bien comprendre la nature de ces transactions, la valeur qui les sous-tend, et si elles vont bien dans le sens des intérêts des actionnaires minoritaires afin de prendre des décisions d’investissement éclairées. »