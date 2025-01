La stabilisation des taux d’intérêt devrait suffire à soutenir la croissance dans le secteur des énergies renouvelables, la compétitivité des coûts restant une évidence. A long terme, nous considérons que les avantages compétitifs des entreprises sont davantage le moteur de leur création de valeur que les taux d’intérêt. Le thème d’investissement reste intact et est soutenu par les données à court terme. La demande mondiale d’énergie solaire a doublé entre 2021 et 2023 et devrait encore doubler entre 2023 et 2030. Les investissements mondiaux dans les énergies propres dépassent désormais les investissements dans les combustibles fossiles et continuent de gagner des parts de marché dans les investissements énergétiques mondiaux.

À l’heure actuelle, nous ne nous attendons pas à ce que l’investiture de Donald Trump ait un impact significatif sur le secteur des énergies renouvelables, ni même à une abrogation complète de l’IRA. Dans de nombreux États républicains, des investissements et des emplois ont été créés grâce à l’IRA.

Donald Trump a également maintenu les crédits d’impôt pour les investissements dans les énergies renouvelables et les a prolongés au cours de son dernier mandat présidentiel. Le secteur des énergies renouvelables a surperformé le MSCI World dans les 12 mois qui ont suivi l’élection. En outre, la demande d’électricité aux États-Unis a augmenté de 3 % au cours des 12 derniers mois et devrait encore augmenter dans les années à venir en raison de l’électrification, de la délocalisation de l’industrie manufacturière et de la demande de centres de données d’IA.

Dans l’ensemble, nous nous concentrons sur la recherche d’entreprises pour lesquelles nous pensons avoir un avantage, plutôt que de prévoir les futurs catalyseurs sectoriels ou les évolutions macroéconomiques. Toutefois, la croissance de la demande d’électricité, la stabilisation des taux d’intérêt à long terme et les données suggérant que les États-Unis ne supprimeront pas complètement leur soutien aux énergies renouvelables devraient être considérées comme des éléments favorables au secteur.