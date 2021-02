C’est une crise d’une grande brutalité qui frappe les entreprises de notre pays. Dans des pans entiers de l’économie, les acteurs en sont réduits à constater leur incapacité à faire face seuls, alors même qu’ils disposent de fondamentaux solides : potentiel commercial, organisation, sens de l’innovation... Mais encore faut-il qu’ils puissent s’appuyer sur des partenaires de confiance quand les vents soufflent fort. Et que l’urgence est de parvenir à plier pour ne pas rompre.

Ce constat est à l’origine du lancement par la Fédération française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’initiative de Place Relance durable France. Objectif : canaliser les investissements, majoritairement en actions, d’une pluralité d’acteurs pour soutenir une sélection d’ETI et PME particulièrement impactées.

Décidé à accompagner la relance du tissu économique français, CPR AM a naturellement fait le choix de se joindre à cette initiative. C’est dans ce cadre que nous avons lancé CPR Ambition France, un fonds d’investissement en petites et moyennes capitalisations françaises cotées.

Nous sommes convaincus que les entreprises françaises ont, pour peu qu’elles soient soutenues dans leurs efforts, le potentiel de reprendre le chemin de la croissance.

La création de ce fonds s’inscrit dans le prolongement d’une action menée depuis plus de 20 ans pour soutenir les forces vives de l’économie française. Alliant sélectivité financière et alignement extra-financier, CPR Ambition France décline, dans un contexte inédit de crise, notre positionnement historique auprès des entreprises : être un partenaire de choix, fidèle, soutien actif de leur transformation, pour qu’elles puissent exprimer leur plein potentiel dans la durée.

DURABILITÉ, INDÉPENDANCE, RÉINVENTION : LES TROIS CLÉS DE LA RELANCE

L’accompagnement des entreprises se doit d’être construit. L’urgence – et donc la première priorité d’Ambition France – est de donner les moyens à des entreprises au business model solide, leaders dans leur secteur et créatrices d’emplois en France de passer le cap de la crise sanitaire. Certaines entreprises, dans les domaines de la restauration ou de l’événementiel notamment, ont subi un arrêt parfois total de leur activité en 2020. Pour elles, un seul mot d’ordre : résister en évitant l’érosion de leur capital physique et humain. Leur capacité à rebondir demain nécessite de pouvoir s’appuyer aujourd’hui sur un capital stable. C’est le sens de nos investissements auprès de groupes tels que GL Events ou Elis.

Une relance réussie nécessitera aussi de combler les lacunes mises en évidence par la pandémie. Au premier rang desquelles : les faiblesses de notre pays et de notre continent dans la production et l’approvisionnement de produits dans des secteurs hautement stratégiques – santé et technologies médicales, mais aussi numérique, énergie, alimentaire, ou encore culture. Avec Ambition France, nous avons ainsi décidé de participer au développement d’acteurs capables de limiter cette dépendance comme par exemple La Française de l’Énergie et Valneva. Ce soutien constitue un enjeu évident de souveraineté, qui ouvre des perspectives de croissance considérables.

Enfin, notre stratégie de relance passe par la prise en compte d’une autre réalité : la société change sous l’effet de la crise. De nouvelles habitudes de consommation sont apparues, elles resteront. Les entreprises françaises doivent être en mesure de s’adapter à l’économie de l’après-crise. Nous avons un rôle à jouer pour les aider à ne pas rater le train de l’évolution technologique, liée notamment au digital et à la data – c’est par exemple le cas d’acteurs comme Nexity, Ateme et Ekinops. Mais aussi de les accompagner dans la transformation de leur modèle d’activité afin qu’il prenne en compte les enjeux de développement durable et de transition énergétique. Nous en sommes convaincus, cette crise peut servir d’accélérateur à l’émergence d’entreprises plus durables.

UNE TRANSITION JUSTE À ACCÉLÉRER

Plus largement, notre responsabilité en tant qu’acteur et soutien de la relance est de nous tourner vers des entreprises qui prennent part à l’émergence d’une économie davantage en adéquation avec les aspirations de la société. La prise en compte effective de la dimension sociale dans nos décisions d’investissement est un engagement économique pertinent qui répond à une attente forte. Plus que jamais, la notion de transition juste doit imprégner nos choix. En toute logique, l’initiative Ambition France intègre un focus social pleinement assumé. Nous allons accompagner les entreprises dans cette voie, les aider à améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Ces entreprises doivent en effet justifier de résultats extra-financiers concrets et assumer un impact positif sur l’économie française et la société en général. Pour quantifier cet impact, nous suivrons plusieurs indicateurs dont nous rendrons compte tels que la création d’emplois en France, les écarts de rémunération, la part de salariés ayant accès à une formation, la part des femmes salariées ou encore le taux d’incidence d’accidents au travail.

CPR AM ambitionne désormais de donner encore davantage d’ampleur à cette démarche, en dépassant le cercle des grands investisseurs institutionnels et en touchant aussi, par l’entremise de nos partenaires, les épargnants particuliers.

Par sa volonté de mobiliser les investisseurs et les épargnants en faveur d’une reprise rapide et durable de l’économie, le fonds a obtenu le label gouvernemental Relance. Pour notre part, nous sommes convaincus que notre responsabilité, en tant que producteur de solutions d’investissement à l’attention des entreprises françaises, est proprement décisive. Et que l’avenir de la relance se joue aujourd’hui.

Exemples d’entreprises dans les 3 piliers de l’univers de CPR Ambiti on France :