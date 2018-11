L’administration Bolsonaro va probablement proposer un agenda politique perçu positivement par les marchés, en adressant, à court terme, les lacunes fiscales du Brésil.

Pour autant, les interrogations sur le véritable engagement de Bolsonaro en matière d’orthodoxie monétaire et sur ses conditions de gouvernabilité, risquent de compromettre la poursuite de l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques du pays.

A plus long terme, les actifs financiers brésiliens pourraient devenir des alternatives attrayantes et fiables, génératrices de performance, surtout si le nouveau gouvernement parvient à atténuer les contraintes sur l’offre, qui pèsent jusqu’ici sur le potentiel de croissance économique. Il faudra aussi que le nouveau pouvoir corrige les déséquilibres économiques via des compromis institutionnels.