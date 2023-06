Semaine chargée en perspective avec les décisions à venir des politiques monétaires des banques centrales européenne, américaine et nippone. Peut-être de quoi réveiller des marchés financiers déjà en vacances, la semaine passée étant marquée par une volatilité anormalement basse, à peine perturbés par la décision surprise de la banque centrale du Canada de relever une nouvelle fois ses taux directeurs de 25 bps à 4.75% alors qu’elle était en pause depuis le mois de janvier. ​

En Europe, une nouvelle hausse des taux est également à prévoir cette semaine par la BCE qui ne devrait pas s’émouvoir de l’entrée en récession technique de la zone euro. En effet, le PIB pour les deux derniers trimestres a été révisé en baisse à -0.1% contre initialement +0.1% pour le premier trimestre 2023 et 0% pour le dernier trimestre de l’année dernière. Cette dégradation s’explique principalement par la déconvenue de l’économie allemande ainsi que par la chute du PIB irlandais (-4.6% sur le T1 2023). Au niveau global, on note une contribution négative des stocks, des dépenses publiques et de la consommation des ménages alors que l’investissement et le commerce extérieur résistent bien. Par ailleurs, le marché du travail reste dynamique avec une accélération, sur le trimestre, de l’emploi (+0.6% en glissement trimestre contre +0.3% au T4 22) et des salaires (+5.2% en glissement annuel contre +4.8% au T4 22).

Cette résilience continue d’inquiéter les membres les plus hawkish de la BCE, pour qui l’inflation reste une préoccupation majeure. Pour Klaas Knot, le gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas, « les marchés financiers sont extraordinairement optimistes et s’attendent à ce que l’inflation baisse aussi vite qu’elle a augmenté » ce qui « augmente le risque de tensions sur les marchés financiers » si la politique monétaire restrictive se révélait plus durable que prévue. Même tonalité du côté d’Isabel Schnabel qui considère que « le prix à payer en cas d’action trop timide continue d’être plus élevé que celui d’une décision excessive ». ​

Outre la décision à venir de la BCE, la Fed devrait également être au centre des attentions cette semaine. Le statu quo est attendu après que plusieurs membres du FOMC aient émis l’idée d’une pause en juin afin de se laisser le temps d’observer plus de données macroéconomiques, avant une potentielle nouvelle hausse en juillet même si cela pourrait troubler le message de la Fed. Le marché évalue à environ 75% la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés mercredi, après dix hausses consécutives (source : FedWatch de CME Group).

Ces anticipations seront, ou non, renforcées dès demain par la publication des chiffres d’inflation pour le mois de mai. Même si ce n’est pas notre scénario, une surprise n’est donc pas à exclure comme l’ont montré les banques centrales du Canada et de l’Australie. Une mauvaise nouvelle lors du FOMC de mercredi pourrait avoir des conséquences non négligeables sur les marchés actions US qui ont connu un beau parcours ces dernières semaines en bonne partie du fait de l’euphorie suscitée par l’intelligence artificielle. Enfin, la BoJ devrait également laisser sa politique monétaire accommodante inchangée. Les pressions se font néanmoins de plus en plus fortes pour le nouveau gouverneur entre hausse de l’inflation et des salaires et croissance au-dessus des attentes.​

Nous ne pouvons conclure notre billet d’humeur hebdomadaire sans faire mention du fait marquant de la semaine passée : le lancement de la contre-offensive ukrainienne. Le choc prévisible entre les forces ukrainiennes et notamment la 58ème armée russe sera décisif tant d’un point de vue stratégique que sur le moral des belligérants.​