En 2025, la demande et le prix du pétrole seront déterminés par une multitude de facteurs économiques, politiques et technologiques pouvant avoir une influence à court et à moyen terme. Le développement économique mondial, étroitement lié à la demande énergétique, jouera un rôle déterminant. Dans ce contexte, la croissance du PIB mondial sera un facteur central dans l’estimation de l’évolution des prix de l’or noir. Si l’économie mondiale était amenée à ralentir (par exemple en raison de l’augmentation des tensions commerciales ou politiques) la demande en pétrole pourrait diminuer, ce qui influerait considérablement sur les prix.

La Chine, dont l’influence fut majeure sur la demande au cours des deux dernières décennies, continuera à jouer un rôle clé dans ce scénario en ayant été responsable de près de la moitié de la croissance de la demande mondiale de pétrole. Toute perturbation dans son économie aura un impact direct sur les prix des matières premières. En 2025, la Chine devrait viser une croissance d’environ 5 % de son PIB, qui pourrait être atteinte grâce à un soutien fiscal accru. Dans le même temps, la Chine doit relever le défi de sa transition vers des sources énergétiques plus propres, comme les véhicules électriques et le gaz naturel liquéfié (GNL), qui réduisent progressivement sa demande en pétrole. L’adoption généralisée des véhicules électriques et le remplacement des camions diesel par des camions au GNL réduisent déjà la demande de milliers de barils par jour, ce qui pourrait freiner la croissance de la consommation de pétrole dans un futur proche.

En revanche, son voisin Indien devrait rester un acteur important de la demande mondiale de pétrole, grâce à sa propre croissance économique et la mise en œuvre de stratégies visant à diversifier son mix énergétique. La poursuite de son expansion économique continuerait à augmenter sa demande en énergie, ce qui aurait un impact positif sur les prix du pétrole. Cependant, la vitesse et la détermination avec lesquelles deux géants asiatiques comme la Chine et l’Inde mettent en œuvre leurs stratégies de transition verte ou énergétique auront leur propre influence sur leur consommation de pétrole.

Un autre facteur politique clé pour l’évolution des prix du pétrole sera les décisions de la nouvelle administration Trump aux États-Unis. Durant son mandat, l’un des objectifs prioritaires sera de réduire les coûts de l’énergie, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur le marché mondial du pétrole. Les dirigeants du secteur énergétique américain s’attendent déjà à une accélération des procédures d’autorisation de forage sur les terres fédérales, ce qui aurait pour effet d’augmenter la production de pétrole dans le pays. En outre, la politique internationale du président américain pourrait influencer l’offre mondiale de pétrole, notamment les relations des États-Unis avec des pays comme l’Iran. Trump pourrait augmenter les pressions sur l’Iran, un important exportateur de pétrole accordant des réductions généreuses à ses clients, ce qui pourrait entraîner des ruptures d’approvisionnement et affecter les prix.

Les nouvelles sanctions contre la Russie auront également un impact sur le marché mondial du pétrole. Les sanctions imposées par les États-Unis à la Russie en raison de la guerre en Ukraine pourraient affecter la production et les livraisons de pétrole du pays. Bien qu’une prime de risque soit déjà intégrée dans les prix en raison de l’incertitude liée à d’éventuelles interruptions de l’approvisionnement en provenance de la Russie, l’impact réel sur la production et les exportations dépendra de la durée et de la gravité des sanctions. Si ces dernières devaient être maintenues pendant une période prolongée, les exportations de pétrole russe connaitraient une baisse importante, notamment vers la Chine et l’Inde, créant un déficit d’offre sur le marché mondial qui augmenterait la pression sur les prix.

Dans ce contexte géopolitique, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) jouera un rôle clé dans la sécurisation de l’offre mondiale. Bien que l’OPEP dispose actuellement d’une surcapacité d’environ 4 à 5 %, sa volonté d’augmenter la production pourrait être entravée par les sanctions contre l’Iran et la Russie, ainsi que par le manque de consensus en son sein. L’Arabie Saoudite, principal producteur de l’OPEP, se montre réticente à augmenter sa production en réponse aux sanctions contre l’Iran, ce qui exacerberait les tensions dans la région. En outre, le royaume craint une nouvelle attaque contre ses installations de production, comme celle de 2019, qui entraînerait une interruption importante de l’approvisionnement en pétrole. Malgré ces inquiétudes, en cas de pénurie d’approvisionnement due aux sanctions contre la Russie ou l’Iran, l’OPEP pourrait libérer davantage de pétrole pour combler le déficit d’offre - mais cette décision dépendra de l’évolution politique et économique.

Les prix du pétrole et la demande en 2025 seront déterminés par une multitude de facteurs complexes, allant de la croissance économique mondiale et des politiques énergétiques des principaux consommateurs de pétrole, aux décisions d’acteurs clés tels que l’administration Trump et l’OPEP. Les tensions géopolitiques, telles que les sanctions contre la Russie et l’Iran, auront également un impact important sur l’offre mondiale de pétrole, ce qui pourrait entraîner une volatilité des prix. Parallèlement, la transition vers des sources d’énergie plus propres dans des pays comme la Chine pourrait réduire la demande de pétrole à long terme et influencer considérablement le comportement du marché.