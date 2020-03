Investment Banking

Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments ciblant les Récepteurs Couplés aux Protéines G (RCPG) en neurologie, immuno-oncologie et maladies rares, annonce aujourd’hui l’acquisition de l’intégralité des actions de PC SAS (Prestwick Chemical) et Neurofit SAS (Neurofit), deux ex-filiales de Bionomics Ltd, une société biopharmaceutique australienne. En absorbant leurs passifs, cette acquisition constitue une opération comptable neutre sans investissement initial de la part de Domain.

Ces acquisitions vont faciliter l’exécution du plan d’affaires à quatre ans de Domain, dont l’objectif clé est l’élargissement de son portefeuille de programmes propriétaires ciblant les RCPG. Avec les ressources et l’expertise supplémentaires, la société sera également en mesure de nouer des collaborations plus importantes avec des partenaires pharmaceutiques et de soutenir ses sociétés mono-produits.

En absorbant Prestwick Chemical, Domain doublera ses capacités en chimie médicinale. Tout en poursuivant la commercialisation des collections de molécules qui ont fait la renommée de Prestwick Chemical, Domain Therapeutics utilisera ce complément d’expertise en chimie médicinale pour ses programmes internes et ses collaborations avec les partenaires pharmaceutiques.

Neurofit poursuivra ses activités de services parallèlement au soutien qu’elle apportera aux programmes de Domain Therapeutics grâce à sa plateforme de pharmacologie animale pour les maladies neurologiques. Cette acquisition donnera également à Domain l’opportunité de développer de nouvelles approches pharmacologiques in vivo.

« Ces opportunités d’acquisition correspondent parfaitement au besoin de Domain de renforcer ses capacités scientifiques afin de poursuivre sa croissance dans les années à venir », déclare Pascal Neuville, Directeur général de Domain Therapeutics. « L’ajout de ces nouvelles capacités optimisera significativement l’expansion de notre portefeuille de projets et renforcera notre capacité de partenariat. »