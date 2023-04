C’est un dilemme de plus en plus familier. La transformation de l’Europe vers un avenir plus propre nécessite un déploiement important de capitaux, mais les niveaux d’endettement limitent ce que les gouvernements peuvent faire et les banques sont entravées par des conditions financières plus strictes. Heureusement, les obligations indexées sur le développement durable seraient la solution idéale pour relever les principaux défis de l’Europe, tels que la baisse de la démographie, la compétitivité de l’industrie et la transition climatique.

Notre graphique de la semaine montre la taille des marchés des prêts verts ou liés au développement durable en Europe. Ces derniers font référence aux obligations et aux prêts dont une partie du taux d’intérêt est liée à la réalisation par l’emprunteur d’objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) spécifiques définis dans le contrat de prêt [1]. Nous entrevoyons un avenir prometteur pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui se détournent des prêteurs bancaires traditionnels pour trouver des liquidités auprès de capitaux privés par l’intermédiaire du marché des prêts directs et des obligations indexées sur le développement durable. Le financement des PME est essentiel car elles constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, représentant plus de la moitié du PIB de l’Europe et employant environ 100 millions de personnes [2].

Encours des prêts verts et liés au développement durable dans les pays européens (milliards de dollars)

Sources : Institut de la finance internationale (IIF) (janvier 2023), DWS Investment GmbH au 19/04/23

Ces prêts peuvent alors contribuer à accélérer la croissance et les processus de transformation dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des transports, de la santé et de l’éducation, ainsi qu’à améliorer la compétitivité des PME de toutes tailles, dans tous les secteurs et dans toutes les zones géographiques. Prenons l’exemple des systèmes de santé européens, qui doivent de plus en plus fournir des soins plus nombreux et de meilleure qualité avec moins de ressources. Les secteurs de la santé et des sciences de la vie ont été l’un des principaux utilisateurs de la dette privée en Europe, représentant 18 % du total des transactions en 2022 [3]. Ces secteurs commencent également à montrer comment le fait d’être à l’avant-garde du financement lié à la durabilité pourrait contribuer à fournir les investissements et les ajustements systémiques nécessaires pour faire face au vieillissement des populations, à l’augmentation des maladies chroniques, à la pénurie de personnel de santé ainsi qu’aux contraintes qui pèsent sur les finances publiques.

Les PME sont essentielles à cet égard, car elles représentent 95 % des 34 000 entreprises européennes de technologies médicales [4] et ont mis au point près de 20 % de tous les médicaments à usage humain dont l’autorisation est recommandée pour 2020, la moitié d’entre eux ciblant une maladie rare [5]. Débloquer les canaux de financement durable pour ce secteur deviendra de plus en plus précieux, non seulement pour relever le défi démographique de l’Europe, mais aussi pour renforcer la santé et la productivité des citoyens européens. Cette Journée de la Terre semble être un bon rappel du fait que les solutions développées pour protéger l’environnement peuvent également avoir de nombreux autres avantages.