Cela fait les gros titres depuis quelques jours : le CAC 40 a battu ses plus hauts historiques. Les analyses pointent à juste titre la reprise spectaculaire de l’indice parisien, qui a progressé de plus de 50% depuis les plus bas post-Covid.

Néanmoins, ces records cachent une autre réalité : le CAC vient en effet de battre des plus qui n’avaient plus été atteint depuis septembre 2000. En clair, hors dividendes, en plus de 20 ans, le CAC 40 a fait une performance proche de 0.

Selon Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l’Or : "Sur la même période, le cours de l’or en euros a été multiplié par 5, pour atteindre une performance de 8% par an environ. Même en considérant un rendement des dividendes de l’ordre de 4%, sur le long terme, l’avantage reste très nettement au métal jaune !!! "