L’analyse de Yan Taw (YT) Boon [1], gérant chez Neuberger Berman sur le phénomène « Deepseek » qui a secoué les marchés depuis hier.

Après une forte performance annuelle des titres de semi-conducteurs liés à l’IA, notamment en raison de l’optimisme suscité par le projet Stargate, le marché a adopté cette semaine une attitude consistant à « vendre d’abord, se poser des questions ensuite ».

Ce que Deepseek a pu réaliser avec l’IA open source et quelques stratégies d’apprentissage améliorées, en formant un modèle d’IA raisonnablement fort pour seulement un dixième du coût, a créé une onde de choc pour de nombreuses entreprises d’IA américaines.

Cependant, ce phénomène n’est pas nouveau : la Chine a toujours su sauter certaines étapes et recréer une technologie existante à moindre coût, grâce à son ADN d’efficacité. Deepseek a néanmoins reconnu que son principal obstacle reste l’accès aux puces avancées d’IA/GPU (processeur graphique). La Chine accuse toujours 4 à 5 ans de retard sur le monde occidental en matière de semi-conducteurs de pointe. Sans ces puces, Deepseek admet qu’il leur est impossible de faire évoluer leur modèle pour un déploiement à grande échelle.

Si la technologie IA se limitait aux modèles de type ChatGPT-4, alors le monde serait confronté à une situation de surcapacité. Mais en réalité, l’IA progresse vers la prochaine génération de modèles, notamment avec le développement d’algorithmes de raisonnement avancés pour une IA agentique (« Agentic AI »). Cela signifie que la demande en semi-conducteurs de nouvelle génération (tels que les GB200/300) restera un facteur clé limitant.

Par conséquent, il est probable que les États-Unis continueront à restreindre l’accès de la Chine aux puces avancées d’IA et aux équipements de fabrication de semi-conducteurs de pointe. En parallèle, les États-Unis vont accélérer le déploiement des infrastructures IA afin de maintenir leur avance dans cette course technologique. C’est dans ce contexte que l’on observe le retour du slogan de Trump : "Drill Baby Drill" (pour une énergie moins chère) et "Build Baby Build" (en référence au projet Stargate estimé à 500 milliards de dollars).

Si la course à l’IA s’accélère, elle continuera à stimuler une forte croissance structurelle des semi-conducteurs, en particulier pour les puces AI ASIC plus efficaces et les technologies de mise en réseau des centres de données. Alors que le marché cède à ces inquiétudes, nous percevons cette situation comme une opportunité d’achat, en adoptant une approche plus tactique.