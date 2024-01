Par rapport à l’année dernière, le monde semble quelque peu différent. Juste avant le début du rassemblement à Davos, le WEF a publié son rapport annuel sur les risques mondiaux, qui est le fruit d’une enquête menée auprès de quelques 1 500 dirigeants d’entreprises, d’universités, de gouvernements et autres. L’année dernière, la crise du coût de la vie figurait en tête des préoccupations à court terme, aux côtés des risques naturels et de la confrontation géoéconomique. Cette année, le ton est différent. La "désinformation" est en tête des craintes à court terme, suivie de près par la "polarisation sociétale".

En cette année où quelques 4 milliards de personnes dans le monde pourront voter lors d’une élection, les conversations à Davos ont pris un ton nettement plus géopolitique. Parmi les premiers à ouvrir cette année d’élections, Taïwan s’est déjà rendu aux urnes pour élire le gouvernement au pouvoir pour un troisième mandat, tandis que les élections américaines occuperont le devant de la scène plus tard dans l’année. Les marchés restent indécis quant aux résultats, tandis que les discussions sur les conflits géopolitiques se sont infiltrées dans les discussions formelles et informelles de Davos.

Une chose reste inchangée. Si la perception des risques à court terme a évolué, les risques naturels sont en tête des perspectives à dix ans. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les changements irréversibles dans les systèmes climatiques terrestres et la perte de biodiversité figurent en tête de liste des préoccupations. Et ce n’est pas sans raison. L’année dernière a été, une fois de plus, l’année la plus chaude jamais enregistrée. Lors d’un dîner sur la nature organisé par Lombard Odier pour lancer la semaine à Davos, le professeur Johan Rockström a rappelé à l’auditoire qu’il est désormais inévitable que le monde dépasse l’objectif clé de 1,5 °C, avec, dans le meilleur des cas, des augmentations d’au moins 1,7 °C ou 1,8 °C dans les décennies à venir, avant que nous ayons un espoir de revenir à l’objectif de 1,5 °C.

Sur la Promenade, une route centrale qui traverse Davos, les panneaux d’affichage sur le développement durable ont largement disparu. Au lieu de cela, les discussions sur la manière d’aborder les transitions vers le zéro net et, de plus en plus, vers une économie favorable à la nature, se sont déplacées des panneaux d’affichage vers les tables rondes et les rencontres au coin du feu.

Il ne s’agit plus de montrer des signes de vertueux, mais de déterminer qui a la bonne stratégie et les bons partenariats pour adopter rapidement des modèles d’entreprise plus propres, plus verts et plus efficaces, susceptibles de modifier des secteurs entiers, voilà le nouveau jeu en ville. Dans les salles de réunion improvisées qui transforment un village de skieurs en un lieu de rencontre pour le "who’s who" mondial, il est clair que ces transitions seront loin d’être faciles, mais qu’elles permettront à ceux qui ont la bonne stratégie de faire un bond en avant.

À l’extérieur, les panneaux d’affichage n’ont pas totalement disparu. Les proclamations d’engagements "net zéro" ont été remplacées par de nouveaux panneaux annonçant les percées respectives de chaque entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il y a un an, l’émergence soudaine de l’IA générative était déjà à l’ordre du jour dans les rues enneigées de Davos - en 2024, l’IA et les discussions sur sa myriade d’effets perturbateurs sont à l’ordre du jour partout. Le passage de la durabilité à l’IA dans le domaine de la publicité est peut-être judicieux : l’une représente le défi, tandis que l’optimisation et l’innovation basées sur le numérique pourraient bien être un élément central de la solution.

Outre l’IA, les intérieurs en bois des chalets et des salles de réunion de Davos constituaient peut-être un cadre approprié pour l’autre sujet qui a pris de l’importance dans l’ordre du jour du WEF : la nature. Des sessions sur les risques pour le système alimentaire mondial au "Nature Positive Dinner", qui a attiré beaucoup de monde, les participants au WEF ont cherché à faire face à la prise de conscience inévitable et de plus en plus claire que, malgré les maux auxquels l’économie mondiale est confrontée, cette économie dépend de manière vitale des services écosystémiques fournis par le capital naturel, l’actif le plus productif au monde.

Les solutions commencent elles aussi à émerger. Reconnaître la valeur non cachée de la nature n’est qu’une étape ; encourager les marchés à évaluer correctement et à allouer des capitaux à sa préservation et à sa restauration est un défi bien plus grand. Peu avant Davos, la TNFD a annoncé qu’une première cohorte de 320 entreprises avait signé son cadre très attendu visant à favoriser la divulgation des risques et des opportunités liés à la nature. Lors d’autres tables rondes, des institutions financières désireuses de s’engager en faveur de la nature ont reconnu que l’allocation de capitaux à des solutions basées sur la nature à grande échelle nous obligeait en fait à reconsidérer l’allocation d’actifs, la nature apparaissant comme une nouvelle classe d’actifs.

Lors du dîner "re-nature" organisé par Lombard Odier, les intervenants et le public ont exploré les possibilités de mettre la théorie en pratique, en soulignant les opportunités d’investissement liées au développement de chaînes de valeur régénérative. Le café est un exemple à 225 milliards de dollars, dominé par la production de monocultures tropicales, souvent caractérisées par des rendements en baisse et des sols dégradés, et dont la moitié de la production de café est menacée par le changement climatique. La transformation des modèles d’extraction en modèles basés sur l’agroforesterie et le ré-ensauvagement, ainsi que le raccourcissement des chaînes de valeur jusqu’aux consommateurs, peuvent faire partie de la solution, pour commencer à diriger plus de capitaux vers la nature, rapidement et à grande échelle.

En fin de compte, Davos 2024 a-t-il changé le monde ? Ce serait peut-être une trop grande attente. Le monde évolue rapidement, et peut-être que la communauté des affaires réunie à Davos a du mal à suivre. Mais en cette année où la désinformation et la cohésion sociétale suscitent de vives inquiétudes, le thème de cette année, "Reconstruire la confiance", semble bien choisi. Selon le baromètre de confiance Edelman publié juste avant l’événement, le niveau mondial de confiance dans les institutions et les dirigeants est en baisse, mais les entreprises jouissent aujourd’hui d’une plus grande confiance que les dirigeants gouvernementaux. Face à l’innovation et aux nouveaux défis mondiaux auxquels sont confrontés les chefs d’entreprise et les investisseurs, le maintien de cette confiance nécessite un exercice d’équilibre.

Pour les investisseurs, les leçons à tirer sont nombreuses. La transition vers une économie décarbonée s’accélère. Les préoccupations parallèles concernant la sécurité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et l’énergie propre ne laissent entrevoir qu’une seule solution : une nouvelle augmentation des investissements dans les nouveaux systèmes énergétiques. La transformation des chaînes de valeur vers des alternatives plus régénératives poussera les investissements vers de nouvelles technologies, de nouveaux modèles d’entreprise et des solutions basées sur la nature. L’IA accélérera toutes ces transitions, permettant des solutions qui surpassent les alternatives existantes en termes d’efficacité, d’impact environnemental et de rendement financier. La transition est en marche, et les investisseurs à bord des trains de Davos semblent être à bord.