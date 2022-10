D’après ETFGI, la banque centrale japonaise (« Bank Of Japan ») détient 64 % des encours des ETFs cotés au Japon à fin août 2022. Les ETF cotés au Japon ont subi des sorties nettes de capitaux pour un montant de 2 milliards de dollars en août 2022, portant leurs entrées nettes depuis le début de l’année à 1,38 milliards de dollars.

Les encours investis sur les ETFs/ETPs cotés au Japon ont diminué de 3,6 %, passant de 459 milliards de dollars à fin juillet 2022 à 443 milliards de dollars à fin août 2022.

Faits marquants

Des encours de 443 milliards de dollars investis dans des ETFs/ETPs cotés au Japon à fin août 2022.

Les encours ont diminué de 18,1 % depuis le début de l’année 2022, passant de 541 milliards de dollars à fin 2021 à 443 milliards de dollars à fin août 2022.

Les ETF cotés au Japon ont subi des sorties nettes de 2 milliards de dollars en août.

Les entrées nettes en cumul annuel s’établissent à 1,38 milliards de dollars.

3,77 milliards de dollars de collecte nette au cours des 12 derniers mois.

Les ETFs/ETPs actions cotés au Japon ont subi des sorties nettes de 2,43 milliards de dollars en août 2022.

« Le S&P 500 a diminué de 4,08 % en août, en repli de 16,14 % depuis le début de l’année 2022. Les indices actions sur les marchés développés hors États-Unis ont diminué de 4,39 % en août et sont en baisse de 19,53 % depuis le 1er janvier 2022. La Suède (en baisse de 10,80 %) et les Pays-Bas (en baisse 9,52 %) ​​ont enregistré les baisses les plus importantes parmi les marchés développés au mois d’août dernier. Les indices boursiers des marchés émergents ont augmenté de 1,46 % en août 2022, mais sont en baisse de 15,23 % depuis le début de l’année. La Turquie (en hausse de 19,47 %) et le Pakistan (en hausse de 15,39 %) ont enregistré les plus fortes augmentations parmi les marchés émergents au mois d’août 2022, tandis que la Pologne (en baisse de 10,78 %) et la République tchèque (en baisse de 8,75 %) ont enregistré les plus fortes baisses », selon Deborah Fuhr, fondatrice associée du cabinet ETFGI.

Croissance des encours des ETFs et ETPs au Japon (à fin août 2022)

Source : ETFGI

A fin août 2022, on dénombrait 262 ETFs/ETPs cotés au Japon provenant de 18 fournisseurs à travers 295 listings sur 3 bourses différentes, pour un encours global de 443 milliards de dollars.

Les ETFs actions ont enregistré des sorties nettes de 2,43 milliards de dollars au cours du mois d’août, portant les entrées nettes pour l’année à 2,20 milliards de dollars à fin août 2022, bien en deçà des 20,22 milliards de dollars d’entrées nettes enregistrées en 2021 à cette date. Les ETFs obligataires ont enregistré des entrées nettes de 378 millions de dollars en août 2022, portant les entrées nettes depuis le début de l’année à 649 millions de dollars, soit moins que les 757 millions de dollars d’entrées nettes enregistrées à fin août 2021. Les ETFs matières premières ont enregistré des sorties nettes de 8 millions de dollars en août 2022, portant leurs sorties nettes depuis le début de l’année à 540 millions de dollars, moins que les 780 millions de dollars de sorties nettes enregistré à ce stade de l’année 2021.

A fin août 2022, la Banque du Japon a déclaré détenir des ETFs d’une valeur de 284 milliards de dollars, soit 64 % des actifs investis dans l’industrie des ETFs au Japon. En août 2022, la Banque du Japon n’a acheté aucun ETF.

Détention d’ETF cotés au Japon par la Banque du Japon (à fin août 2022)

Source : ETFGI

Les flux substantiels de capitaux peuvent être attribuées aux 20 principaux ETFs en termes de collecte, qui ont attiré 1,71 milliard de dollars en août 2022. L’ETF TOPIX - Acc (1473 JP) a collecté à lui seul le plus important montant avec 444 millions de dollars.

Top 20 des ETF par actifs nets au Japon (à fin août 2022)

Source : ETFGI

Les investisseurs ont eu tendance à investir dans des ETFs/ETPs actions au cours du mois d’août 2022.