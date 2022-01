Crystal annonce l’acquisition d’Efficience Patrimoine qui rejoint Laplace.

Le cabinet en conseil de gestion privée Efficience Patrimoine, dirigé par Jérôme Bertrand et Benoît Gennot, s’apprête à engager une nouvelle phase de son développement aux côtés de Crystal et de son pôle Laplace regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.

Jérôme Bertrand et Benoît Gennot seront nommés Directeurs Associés de Laplace et deviendront également associés dans Crystal Holding.

Ce rapprochement confirme la dynamique engagée par Crystal et par Laplace pour construire le Partnership de référence pour les professionnels les plus expérimentés de la gestion de patrimoine. Il permet d’accroître la couverture géographique de Laplace avec 2 nouvelles implantations dans le Nord de la France à Lille et Cambrai.

« Nous nous réjouissons de rejoindre Crystal et son pôle Laplace pour encore mieux servir nos clients » déclare Benoît Gennot d’Efficience Patrimoine.

Après avoir regroupé huit entités dans le pôle Laplace, Benoist Lombard, Directeur Général Délégué de Crystal Holding et Président de Laplace indique que « ce rapprochement nous permet désormais d’être au plus près de nos clients privés de Lille et dans le Nord, une région importante pour compléter notre maillage territorial ».

« Efficience Patrimoine est la 12e acquisition de Crystal en 6 mois confirmant notre leadership dans la consolidation du secteur » ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal Holding.

« Ce rapprochement renforcera Crystal avec l’arrivée d’un duo talentueux, dotée d’un encours de 130 M€ et d’un fonds de commerce de grande qualité » ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal Holding.