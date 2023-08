Quand vous entendez le mot « investir », vous avez en tête les visages de magnats milliardaires. Par le passé, il était impensable que de jeunes entrepreneurs puissent acquérir des propriétés avec un petit capital et que cette propriété puisse générer un rendement. Actuellement, ce rêve peut devenir réalité grâce au crowdfunding immobilier. Ce modèle d’investissement a gagné du terrain en France depuis quelques années. Mais, comment commencer à investir avec le crowdfunding immobilier ? Découvrez un guide par étape dans la suite de cet article.

Comment fonctionne le crowdfunding immobilier ?

Dans ce modèle d’investissement, un groupe de personnes se rassemble pour réunir suffisamment de capital pour acheter une propriété dans le but de la vendre plus tard à un prix plus élevé. Chaque projet est évalué par un comité d’investissement qui analyse sa faisabilité. Une fois approuvé, le comité forme un portefeuille avec différents projets auxquels vous pouvez accéder. Avec ce nouveau système d’investissement, vous n’avez pas besoin de grandes quantités de capital. En effet, l’essence du crowdfunding est que la technologie est votre alliée. Avec la plateforme de crowdfunding immobilier Anaxago.com, vous pouvez trouver des formes d’investissement immobilier à portée de main.

Comment investir avec le crowdfunding immobilier ?

Une fois que vous avez trouvé votre plateforme, inscrivez-vous pour connaître les détails des projets proposés par la société afin que vous puissiez investir. Dans chaque proposition, vous saurez quel est l’investissement minimum et combien d’investisseurs sont nécessaires pour le projet, ainsi que le pourcentage de profit sur votre investissement et toutes les garanties de sécurité que la société offre pour ce projet en particulier.

Assurez-vous que c’est une plateforme sécurisée

Vérifiez que la plateforme sur laquelle vous souhaitez investir dispose de toutes les garanties et normes de sécurité et de transparence concernant l’endroit où l’argent est stocké, quand et comment l’argent est remis à l’investisseur, ainsi que le suivi de chaque projet.

Examinez la plus-value

Pour choisir le projet, tenez compte de l’emplacement de la propriété, s’il y a ou non des voies de communication et des systèmes de transport, analysez le comportement de l’offre et de la demande, la présence d’établissements commerciaux, etc. Ceci est essentiel avant de prendre toute décision.

Vérifiez les délais

Gardez à l’esprit que les délais ont une relation très étroite avec les rendements, à plus long terme, plus de rendement. Une fois que vous avez investi votre capital, vous ne pouvez pas récupérer votre investissement avant la fin de la période fixe que vous avez acceptée lors du choix du projet. Vous devez donc être sûr que vous n’aurez pas besoin de cet argent plus tôt.

Pensez à diversifier les investissements

Investissez différents montants dans différents projets immobiliers pour obtenir des rendements à des échéances variées. Ainsi, vous pouvez réinvestir plus facilement, réduire les risques et augmenter les rendements.

En conclusion, avec le crowdfunding immobilier, vous pouvez gagner un pourcentage sur le montant que vous investissez, dans la plupart des cas, il s’agit d’un pourcentage compris entre 15 et 20%. Cependant, les projets sont différents, ce qui vous oblige à tout analyser avant d’investir. Vous devez être conscient qu’un investissement dans le crowdfunding immobilier n’est pas une transaction où vous commencez à faire des profits du jour au lendemain, c’est un système d’investissement à moyen et à long terme dans lequel votre argent travaillera constamment. Il faut donc faire preuve de patience.