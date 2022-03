Gestion de Patrimoine

Un ratio collecte / remboursement record

En 2021, le crowdfunding immobilier a représenté, toutes plateformes confondues, un marché de 1,88 milliard d’euros. Ce sont près de 2 500 investisseurs, soit 20% de plus qu’en 2020, qui ont fait confiance à Upstone pour miser sur ce type de financement. Ils ont investi 19,6 millions d’euros répartis en en 23 projets ; ce qui représente en moyenne 850 000 euros par projet.

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire et de quête de performances, les investisseurs qui ont fait confiance à Upstone n’ont pas à regretter leur choix.

« Sur l’année 2021, grâce à un nombre de projets financés en hausse, nous avons pu proposer un taux de rendement moyen de 11,73 % à nos investisseurs, soit 0,9 % de plus qu’en 2020 », relate Arnaud Romanet-Perroux, fondateur et Directeur Général de Upstone.

Upstone a, ainsi, pu redistribuer 18,5 millions d’euros grâce aux opérations finalisées. Le ratio collecte / remboursement de la plate-forme atteint 48 % : c’est, actuellement, l’un des plus élevés sur le marché du crowdfunding immobilier.

Des perspectives 2022 ambitieuses

Upstone mise sur une croissance exponentielle en 2022, grâce au partenariat avec le groupe Spirit – devenu actionnaire majoritaire - intervenu en octobre 2021. Ce rapprochement va, en effet, permettre aux investisseurs, toujours avec un ticket d’entrée de 100 €, d’accéder à des projets plus nombreux et plus diversifiés. L’innovation sera également à l’ordre du jour : Upstone va réaliser un premier financement de réméré et d’autres opportunités sont en cours de réflexion…