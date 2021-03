Gestion de Patrimoine

Depuis son lancement, les fonds collectés par la plateforme Homunity, spécialisée dans le crowdfunding immobilier, suivent une courbe exponentielle : 8 millions en 2017, 24 millions en 2018, 65 en 2019, et enfin 81 millions en 2020. Elle fait ainsi partie des cinq plateformes référentes qui absorbent à elles seules près de 70 % du secteur du crowdfunding immobilier. Homunity entame 2021 en conservant cette dynamique avec plus de 13,5 millions levés sur le mois de janvier

Malgré la crise économique et sanitaire, la plateforme enregistre une croissance organique à deux chiffres en 2020 : + 16 %, qui s’explique par un attrait de plus en plus important du côté des investisseurs. En effet, dès les premiers signes de la crise financière, les épargnants ont tourné le dos aux placements long terme pour se tourner vers des placements à court terme comportant un rendement attractif. Le crowdfunding a rapidement rencontré son public puisqu’il leur permet d’allier une rentabilité rapide à des actifs plus stables que les actifs cotés, car non soumis à la volatilité des marchés [1].

En parallèle, les opérateurs immobiliers, affectés par l’arrêt des chantiers, ont eu un besoin en fonds propres importants, et Homunity a accompagné plus d’une centaine d’acteurs. En décembre, la plateforme clôturait une collecte de crowdfunding à 8 millions d’euros en un temps record prouvant ainsi qu’elle peut répondre aux besoins en financement des plus gros acteurs de l’immobilier.

En 2021, Homunity ambitionne de poursuivre sa croissance tout en répondant aux attentes des investisseurs soucieux de réaliser un investissement responsable. Des projets immobiliers qui intégreront les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance seront donc prochainement proposés. Ainsi, en plus de soutenir l’économie réelle, Homunity s’apprête à démontrer sa capacité à générer un impact positif sur l’environnement et la société.