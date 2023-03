Credit Suisse était très surveillé durant la semaine passée et après avoir évoqué différentes solutions, la banque suisse sera rachetée par son concurrent UBS, pour 3 milliards CHF, soit 45% de la valeur de marché observée vendredi dernier à la clôture.

Ce sauvetage, s’accompagne pour UBS, d’une ligne de liquidités de 100 milliards de francs suisses, montrant les difficultés restantes pour la banque UBS. Les CDS de cette dernière pourraient fortement grimper à l’ouverture ce matin, notamment après la dégradation de la note par certains analystes, pendant que le cours de l’action décroche de plus de 10%. Les banques en Europe ouvrent sous pression.

Cette reprise a également réduit certaines obligations de Credit Suisse AT1 à zéro. Ainsi, les détenteurs de ces dettes pourraient voir 17Mds de dollars réduit à néant, alors qu’elles sont normalement senior aux actions et auraient du être sauvées en premières.

De ce fait, ce marché pourrait se trouver bloqué, sans liquidité, du fait des risques de voir la valeur se contracter davantage.

Au vu de ces risques, six des principales banques centrales mondiales ont annoncé dimanche une opération conjointe, afin de fournir de la liquidité en dollar US, montrant bien l’ampleur du risque sur la stabilité du système global.

Pendant ce temps, la BCE relevait son taux directeur de 50pdb jeudi dernier, sous couvert de combattre l’inflation. Monter le taux de 50pdb, pendant que l’injection de liquidités pourrait exploser, ne devrait avoir aucun effet sur l’inflation.

En revanche, la récession qui pourrait devenir sévère en Europe ou aux Etats-Unis, devrait permettre de ralentir la consommation et la croissance et ainsi faire pression sur l’inflation.

Nous serons également attentifs à la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. En effet, alors que les anticipations donnaient une hausse de 100 pdb d’ici la fin de l’année, il y a encore 10 jours, les investisseurs anticipent maintenant une baisse de 100 pdb sur la même période. A plus court terme, le marché s’attend à une hausse de 25pdb ou à une pause ce mercredi, à l’issue du FOMC.

Les investisseurs seront particulièrement intéressés par le « Dot Plot », qui dévoilera, comme chaque trimestre, la perspective de la Fed sur le taux final pour 2023 et les années à venir. Celui-ci, qui avait fortement progressé en décembre, pourrait être fortement revu à la baisse et satisfaire les investisseurs, dans un premier temps, qui verrait la confirmation d’un pivot de la Fed.

Concernant la politique monétaire, nous serons sous surveillance également du compte-rendu de la BNS en Suisse, qui devrait conserver son taux à 1% et de la BoE au Royaume-Uni, qui doit monter son taux de 25pdb. Cette dernière pourrait être davantage surveillée, surtout avec le souvenir de l’intervention en octobre dernier, suite aux tensions sur les fonds de pensions.

Au-delà de ces sujets majeurs, certaines statistiques seront surveillées. Mardi, nous serons attentifs aux indices ZEW en Allemagne et en zone euro. Mercredi, seul l’IPC au Royaume-Uni sera publié. Jeudi, les inscriptions au chômage et les ventes de logements existants seront publiées aux USA.

Vendredi, sera la journée la plus chargée, avec l’IPC au Japon, les ventes au détail au Royaume-Uni, ainsi que les PMI en France, en Allemagne, pour la zone euro et au Royaume-Uni. L’après-midi, nous surveillerons les commandes de biens durables et les PMI aux Etats-Unis.

D’autres sujets seront surveillés, comme le sommet des dirigeants de l’UE jeudi et vendredi ou encore la venue de Xi Jinping en Russie, bien que ceux-ci devraient être relégués au second plan.

Le Bitcoin sera enfin très surveillé, car certains investisseurs semblent vouloir soutenir la cryptomonnaie et donner l’illusion que les marchés se tournent vers le Bitcoin pour se protéger. Or, jusqu’ici, le BTC n’a cessé de se comporter comme une valeur technologique américaine et pourrait ne pas tenir la tendance dans le temps.