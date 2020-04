Comme l’ont démontré les études sociologiques, plus une information est anxiogène, plus elle a de valeur cognitive puisqu’elle est en moyenne deux fois mieux retenue ! La seule façon de lutter contre ces heuristiques est de mettre en place une discipline et une rigueur de gestion qui emporte l’adhésion de chacun des décisionnaires.

Cette ambition de construction de nos procédés professionnels s'exprime pleinement quand la rigueur du geste s'allie à la gymnastique de l'esprit. La créativité peut alors s'exprimer et l'innovation peut se mettre au service de la performance.

Une grande majorité de la littérature sur la supériorité illusoire provient cependant d’études sur des participants aux États-Unis. Toutefois, cela peut ne pas être une représentation fidèle de la psychologie humaine. Des recherches plus récentes portant sur l’estime de soi dans d’autres pays suggèrent que la supériorité illusoire dépend de la culture. Certaines études indiquent que les Asiatiques ont tendance à sous-estimer leurs propres capacités afin de s’améliorer et de s’entendre avec les autres [ 4 ].

Les phénomènes de supériorité illusoire peuvent évidemment se retrouver dans les comportements en matière de santé (Hoorens & Harris, 1998). Dans une étude d’auto-évaluation qui demandait aux participants d’estimer la fréquence avec laquelle leurs congénères adoptaient des comportements sains et malsains, les participants ont déclaré avoir eu des comportements sains plus souvent que leurs pairs et des comportements malsains moins souvent [ 3 ]. La logique de coercition sur le nonrespect des mesures de distanciation physique est peut-être une réponse à ce phénomène.

Effet Dunning Kruger : schéma représentant la courbe d’apprentissage d’une compétence par rapport à l’auto-évaluation dans cette compétence. Par exemple, dans une enquête menée auprès de professeurs de l’Université de Nebraska-Lincoln, 68 % des personnes interrogées se sont classées parmi les 25 % les plus aptes à enseigner et plus de 90 % se sont déclarées supérieures à la moyenne (K. Patricia Cross, « Not Can But Will College Teachers Be Improved ? » (New Directions for Higher Education, vol. 1977).

L’un des principaux effets de la supériorité illusoire sur nos processus de réflexion est l’effet "Downing". Cela décrit la tendance des personnes ayant une compétence, dans un domaine donné, inférieure à la moyenne à surestimer cette compétence et celle des personnes ayant une compétence supérieure à la moyenne à la sousestimer. Les chercheurs ont attribué cela au fait que les personnes qui étaient les plus en difficulté dans l’exécution des tâches étaient aussi les moins aptes à reconnaître les compétences requises pour ces tâches (effet Dunning-Kruger [ 2 ]).

Les travaux en psychologie sociale nous apprennent que nos sensations individuelles et collectives ont des impacts puissants sur nos décisions : l’idée est d’identifier alors ce qui ressort de nos réflexes de ce qui est de nos réflexions. Par exemple le phénomène de la supériorité illusoire est un type de biais cognitif connu, par lequel une personne surestime ses propres qualités et capacités, par rapport aux mêmes qualités et capacités des autres personnes.

