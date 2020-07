Il y a eu peu de différence entre les entreprises de haute-qualité et bien gérées et leurs homologues moins attrayantes. Cela a créé à la fois des défis et des opportunités.

Un certain nombre de facteurs sous-tendent le succès du portefeuille en période de croissance et de contraction : une forte position de trésorerie, la transparence des revenus et la domination du marché.

Mais au-delà de ces fondamentaux, un rôle important est joué par la tendance à l’accélération de la technologie dans un monde post-pandémique.

Alors que nous nous adaptons aux nouvelles normes de mesures de distanciation sociale et de restrictions de déplacement, l’utilisation du commerce électronique, des paiements numériques, de la télémédecine, des services cloud, des divertissements virtuels et en ligne et des plateformes d’éducation en ligne s’est accélérée - et continuera probablement son développement.

Par exemple, le pourcentage de travailleurs équipés de capacités de travail à distance au Japon est actuellement inférieur à 20 % et nous prévoyons que ce pourcentage va augmenter, ce qui entraînera une hausse des dépenses en biens et services liés à la technologie.

Lorsque nous avons évalué les titres de notre portefeuille, il apparaissait évident que la technologie jouait un rôle clé. Nous pensons notamment que la pandémie va accélérer le passage aux achats en ligne et que les services cloud vont devenir de plus en plus importante - avec une part plus importante de personnes travaillant à domicile.

Cependant, si la technologie est un facteur clé de différenciation pour les entreprises, celles-ci ont également besoin d’une gestion de qualité et de bases financières solides.