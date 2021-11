Le financement climatique a atteint 632 milliards de dollars en moyenne au cours des années 2019 et 2020, ce qui semble être un montant impressionnant. Mais si toutes ces estimations sont incertaines, nous montrons l’estimation de CPI [1] selon laquelle, pour atteindre l’objectif de 1,5°C, les dépenses d’investissements (capex) verts doivent être multipliés par 5 à 6 pour atteindre 4 000 milliards de dollars par an d’ici 2030 - voir le « graphique de la semaine ». D’où doit venir cet argent et quelles sont les priorités en matière de dépenses d’investissement ?

On ne sait pas encore si la 26e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) permettra aux gouvernements de faire avancer les choses. Ils devraient être rassurés par le fait qu’un grand nombre d’entreprises, d’institutions financières et de jeunes soutiennent des mesures plus strictes. Le secteur privé peut engager des dépenses d’investissement plus rapidement avec des politiques publiques plus fortes.

Alors que les investissements dans le domaine du climat ont augmenté et que de nouvelles annonces ont été faites, le secrétaire général des Nations unies a prévenu qu’il était « illusoire » de penser que les engagements étaient suffisants [2].

Près de la moitié des réductions d’émissions requises d’ici 2050 proviennent de technologies de démonstration ou des prototypes [3]. Mission Innovation [4] est une des initiatives des gouvernements, des entreprises et des investisseurs pour la commercialisation et le déploiement de nouvelles technologies.

Et il ne s’agit pas seulement de limiter les émissions futures. Le changement climatique étant déjà en cours, des investissements sont également nécessaires pour limiter les dégâts immédiats : les investissements pour l’adaptation aux risques physiques tels que les inondations n’ont atteint que 46 milliards de dollars l’année dernière. Il faut investir au moins cinq à dix fois plus dans les stratégies d’adaptation [5]. En ce qui concerne les perspectives de financement, les sociétés cotées en bourse jouent un rôle clé. Goldman Sachs [6] estime qu’un tiers des investissements verts supplémentaires peuvent provenir de sociétés cotées en bourse existantes, compte tenu de leur bilan et de leur capacité de réinvestissement. Si cela peut sembler être un fardeau supplémentaire pour ces entreprises, il pourrait bien en être autrement. Non seulement de nombreux projets verts ont un retour sur investissement positif, mais nous pensons que les entreprises dont les revenus, la R&D (recherche et développement) et les dépenses d’investissement verts sont élevés ou en croissance, ont le potentiel de surperformer leurs homologues sur le marché boursier et de bénéficier de coûts d’endettement plus faibles, réduisant ainsi leur coût du capital. Une étude précédente de DWS [7] a révélé que les entreprises axées sur les énergies fossiles détruisent la valeur actionnariale. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux actionnaires encouragent les entreprises à réorienter les dépenses d’investissement [8] vers l’écologie.

Qu’en est-il du rôle des gouvernements dans ce défi ? Même si nous reconnaissons qu’ils ne quitteront pas Glasgow aussi bredouille qu’on le craignait, ils ont tout de même raté une occasion récente : une grande partie de leurs dépenses de relance ont en fait endommagé l’environnement au lieu de « reconstruire en mieux » [9]. Selon nous, le capital public et les politiques publiques doivent faire davantage pour attirer les investissements verts de toutes les parties du secteur privé.